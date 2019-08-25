Спасение на последних минутах: видеообзор матча «Металлурга» в Раменском

Липецкий «Металлург» сыграл вничью в гостях с раменским «Сатурном» - 1:1, отыгравшись за 4 минуты до конца основного времени, благодаря штрафному в исполнении своего лидера Андрея Овчинникова.

Отчет о матче можно прочитать здесь, а с комментариями главный тренеров ознакомиться тут и тут.

Липчане занимают 3-е место в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков со столичным «Араратом» - по 12, но у «московских армян» лучше дополнительные показатели. Лидирует бранское «Динамо» - 15 очков.

Следующий матч «сталевары» проведут в пятницу, 30 августа, с ФК «Калуга». Начало встречи на стадионе «Металлург» в 18.00.