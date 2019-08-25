Спорт

38 минут назад

Спасение на последних минутах: видеообзор матча «Металлурга» в Раменском

111
#Футбол #"Металлург" #видео
Спасение на последних минутах: видеообзор матча «Металлурга» в Раменском
Загрузка плеера

Липецкий «Металлург» сыграл вничью в гостях с раменским «Сатурном» - 1:1, отыгравшись за 4 минуты до конца основного времени, благодаря штрафному в исполнении своего лидера Андрея Овчинникова.

Отчет о матче можно прочитать здесь, а с комментариями главный тренеров ознакомиться тут и тут.

Липчане занимают 3-е место в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков со столичным «Араратом» - по 12, но у «московских армян» лучше дополнительные показатели. Лидирует бранское «Динамо» - 15 очков.

Следующий матч «сталевары» проведут в пятницу, 30 августа, с ФК «Калуга». Начало встречи на стадионе «Металлург» в 18.00.

111
#Футбол #"Металлург" #видео

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанин защитил титул чемпиона мира по рукопашному бою среди юниоров (ФОТО)
#Рукопашный бой
Липчанин защитил титул чемпиона мира по рукопашному бою среди юниоров (ФОТО)

сегодня, 11:23

Спорт
Один из лидеров смог дожать «Елец» только с помощью пенальти
#Футбол #ФК "Елец"
Один из лидеров смог дожать «Елец» только с помощью пенальти

сегодня, 10:39

Спорт
Молодежь «Металлурга» не сумела победить на Центральном стадионе
#Футбол #"Металлург-М"
1
Молодежь «Металлурга» не сумела победить на Центральном стадионе

сегодня, 10:17

Спорт
Липецкий мини-футбольный клуб провел достойную премьеру против команды Суперлиги
#Мини-футбол
2
Липецкий мини-футбольный клуб провел достойную премьеру против команды Суперлиги

сегодня, 10:02

Спорт
Тренер «Сатурна» оценил хитрый замысел лидера «Металлурга» в Раменском
5
Тренер «Сатурна» оценил хитрый замысел лидера «Металлурга» в Раменском

вчера, 10:11

Спорт
Сергей Машнин: «В чем секрет нашей обороны? Это секрет…»
#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
5
Сергей Машнин: «В чем секрет нашей обороны? Это секрет…»

вчера, 10:04

Спорт