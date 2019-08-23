Таксист, систематически нарушавший правила, оказался еще… и не настоящим

ГИБДД привлекла к ответственности нарушителя.

Вчера в рубрике, посвященной борьбе с автохамством, GOROD48 разместил присланные нашими читателями фотографии автомобиля «KIA» с шашечками такси, который облюбовал для ожидания клиентов автобусную остановку «Полиграфический комплекс». При этом водитель умудрялся мешать и общественному транспорту, и пешеходам, потому что стоял чуть ли не на «зебре».

Сегодня в нашу редакцию пришел ответ от ГИБДД, в котором было указано, что водитель автомобиля установлен и к нему применены меры административного характера.

«Составлен административный материал по ст. 12.19 КоАП РФ – нарушение правил остановки, стоянки», - сообщили в автоинспекции.

Но этим дело не ограничилось. Выяснилось, что предлагавший свои услуги таксист оказался… не настоящим.

«Вместе с этим в ходе проверки документов установлено, что на данном автомобиле фонарь такси установлен незаконно, за что в отношении водителя составлен протокол по ч.4. прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ», добавили в ГИБДД.

Заканчивался ответ от ГИБДД так:

«Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Липецку подполковник полиции Олег Сергеевич Володин приветствует горожан, неравнодушных к фактам нарушений Правил дорожного движения на территории областного центра, и заверяет в том, что каждое обращение рассматривается внимательно».