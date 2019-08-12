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35 минут назад
Родителям первоклассников стоит ослабить контроль над детьми
Врачи дали рекомендации взрослым по подготовке малышей к школе.
Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко в беседе с RT рассказал, как родителям морально подготовить ребёнка к школьной жизни. По мнению специалиста, прежде всего необходимо постепенно снижать родительский контроль и позволить ребёнку научиться самому координировать свою деятельность.
Он отметил, что одна из задач родителей на этом этапе — объяснить ребенку, что он идет в школу не ради игры, а чтобы проявить свои способности через обучение и соблюдение правил, где от него потребуется усидчивость, внимание и умение учится. Имеет смысл помочь ребенку наладить отношения со сверстниками, например, расспросить, с кем он сидит за партой, что нравится его одноклассникам, чем они занимаются, уточняет РБК.
Как отмечает Зинченко, успехи в школе зависят от усидчивости и внимательности ребенка, однако результат обучения может не соответствовать ожиданиям родителей. Психолог пояснил, что это связано с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока, из-за чего большинство материала не усваивается. Не стоит также ругать обучающегося без веских на то оснований. При этом, добавляет медик, важно отмечать старания ребенка в начальной школе, чувствовать его особенности — это позволит родителям направлять его и помогать справляться с трудностями дополняют «Известия».
Он отметил, что одна из задач родителей на этом этапе — объяснить ребенку, что он идет в школу не ради игры, а чтобы проявить свои способности через обучение и соблюдение правил, где от него потребуется усидчивость, внимание и умение учится. Имеет смысл помочь ребенку наладить отношения со сверстниками, например, расспросить, с кем он сидит за партой, что нравится его одноклассникам, чем они занимаются, уточняет РБК.
Как отмечает Зинченко, успехи в школе зависят от усидчивости и внимательности ребенка, однако результат обучения может не соответствовать ожиданиям родителей. Психолог пояснил, что это связано с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока, из-за чего большинство материала не усваивается. Не стоит также ругать обучающегося без веских на то оснований. При этом, добавляет медик, важно отмечать старания ребенка в начальной школе, чувствовать его особенности — это позволит родителям направлять его и помогать справляться с трудностями дополняют «Известия».