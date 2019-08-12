На трассе «Дон» в столкновении двух «ВАЗов» погиб молодой ельчанин

На трассе «Дон» в столкновении двух «ВАЗов» погиб









Сегодня утром в Ельце на трассе «Дон» столкнулись автомобили «ВАЗ-2108» и «ВАЗ-2107». Очевидцы аварии сообщают, что в ДТП погиб водитель «семерки», водитель второго автомобиля получил серьезные травмы.По данным GOROD48, авария произошла на 378 км трассы М-4 «Дон» (альтернатива), машины столкнулись лоб в лоб. Погибшему водителю «ВАЗ-2107» было около 30 лет. Предполагаемый виновник аварии, водитель «ВАЗ-2108», с травмами разной степени тяжести госпитализирован».