Происшествия

25 минут назад

На трассе «Дон» в столкновении двух «ВАЗов» погиб молодой ельчанин

1 236
#авария #ДТП
На трассе «Дон» в столкновении двух «ВАЗов» погиб молодой ельчанин

На трассе «Дон» в столкновении двух «ВАЗов» погиб 



Сегодня утром в Ельце на трассе «Дон» столкнулись автомобили «ВАЗ-2108» и «ВАЗ-2107». Очевидцы аварии сообщают, что в ДТП погиб водитель «семерки», водитель второго автомобиля получил серьезные травмы.



По данным GOROD48, авария произошла на 378 км трассы М-4 «Дон» (альтернатива), машины столкнулись лоб в лоб. Погибшему водителю «ВАЗ-2107» было около 30 лет. Предполагаемый виновник аварии, водитель «ВАЗ-2108», с травмами разной степени тяжести  госпитализирован».
1 236
#авария #ДТП

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

007

9 минут назад
Второстепенку хер открыли на 60лет там работы до зимы
ответить

Еще в рубрике

За махинации с землей житель Грязей получил 3 года колонии
#мошенничество #кража
1
За махинации с землей житель Грязей получил 3 года колонии

12 минут назад

Происшествия
Липчанин пострадал в массовой аварии на М-4
#ДТП
3
Липчанин пострадал в массовой аварии на М-4

34 минуты назад

Происшествия
Водитель на скорости 5 км/ч насмерть задавил женщину
#авария #ДТП
8
Водитель на скорости 5 км/ч насмерть задавил женщину

40 минут назад

Происшествия
Под Липецком в ДТП погиб водитель иномарки
#ДТП #грузовик
1
Под Липецком в ДТП погиб водитель иномарки

сегодня, 09:21

Происшествия
Житель Белгородчины попался на краже в магазине
#кража
1
Житель Белгородчины попался на краже в магазине

сегодня, 08:49

Происшествия
Липчанка лишилась 15 тысяч при продаже детских вещей через Интернет
#мошенничество
28
Липчанка лишилась 15 тысяч при продаже детских вещей через Интернет

вчера, 21:33

Происшествия