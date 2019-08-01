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47 минут назад
Липецкая вечЁрка: смерть ребенка, расширение ЦУМа и девушка из Playboy
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 1 августа.
Тело погибшей в Крыму девочки в Липецк везет ее отец. Именно это сообщение липчане сегодня комментировали чаще всего. 28 июля на выезде из Керчи автомобиль «Ссанг Йонг» многодетной липецкой семьи столкнулся с автомобилем «Мерседес». В аварии погибла 8-летняя школьница из Липецка, пострадали ее старший и младший брат, а также двое детей из «Мерседеса». В Липецке организовали сбор помощи семье погибшей девочки. Кроме того, знакомые семьи обратились за поддержкой в региональную администрацию.
Тем временем стало известно, липецкие многодетные семьи получат финансовую помощь на строительство индивидуального жилья. Социальную выплату можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи строительных материалов, на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту.
Жители центра выступили против расширения ЦУМа и сорвали планы строителей. Жильцы многоэтажки на улице Плеханова выступили с коллективным обращением. По их подсчетам при расширении универмага будут нарушены нормативы по расстоянию от ЦУМа до жилого дома. А это, как следствие, нарушит инсоляцию многоэтажки. Строители рекомендовали главе города отклонить проект расширения ЦУМа. Кроме того, реконструкцию ЦУМа признали вопросом градостроительного значения. Судьбу здания эксперты будут обсуждать на градостроительном совете.
Кстати, наша землячка прошла в топ-12 девушек Playboy. Именно среди их выберут самую горячую красотку 2019 года. Наша конкурсантка – 19-летняя Ангелина Просветова, хореограф и просто очаровательная девушка.
Тем временем стало известно, липецкие многодетные семьи получат финансовую помощь на строительство индивидуального жилья. Социальную выплату можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи строительных материалов, на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту.
Жители центра выступили против расширения ЦУМа и сорвали планы строителей. Жильцы многоэтажки на улице Плеханова выступили с коллективным обращением. По их подсчетам при расширении универмага будут нарушены нормативы по расстоянию от ЦУМа до жилого дома. А это, как следствие, нарушит инсоляцию многоэтажки. Строители рекомендовали главе города отклонить проект расширения ЦУМа. Кроме того, реконструкцию ЦУМа признали вопросом градостроительного значения. Судьбу здания эксперты будут обсуждать на градостроительном совете.
Кстати, наша землячка прошла в топ-12 девушек Playboy. Именно среди их выберут самую горячую красотку 2019 года. Наша конкурсантка – 19-летняя Ангелина Просветова, хореограф и просто очаровательная девушка.
Мещанин