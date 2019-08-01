Происшествия

36 минут назад

Тело погибшей в Крыму девочки в Липецк везет ее отец

14 1691
#ДТП #авария
1
Тело погибшей в Крыму девочки в Липецк везет ее отец

Тем временем в регионе решают, как помочь семье.

Как стало известно GOROD48, отец погибшей в  аварии на крымской трассе «Таврида» 8-летней школьницы везет ее тело в Липецк.

28 июля на выезде из Керчи автомобиль «Ссанг Йонг» многодетной липецкой семьи столкнулся с автомобилем «Мерседес». В аварии погибла 8-летняя школьница из Липецка, пострадали ее старший и младший брат, а также двое детей из «Мерседеса». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по республике Крым, у 14-летнего брата девочки первоначально диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у ее 6-летнего брата — перелом позвоночника.

WhatsApp Image 2019-08-01 at 12.57.41.jpeg

Всех пострадавших  госпитализировали в городскую больницу Феодосии. По словам знакомых семьи, особые опасения вызывает состояние младшего мальчика. Его вместе с матерью вертолетом отправили в республиканскую больницу в Симферополе. Ребенок перенес две сложные операции, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в реанимации.

кокоревы правильно.jpg

В Липецке организовали сбор помощи семье погибшей девочки. Кроме того, знакомые семьи обратились за поддержкой в региональную администрацию. В отделе организации медицинской помощи детям облздрава с просьбой о помощи еще не знакомы. Тем временем, областная соцзащита связывается с коллегами из городской администрации, чтобы решить как помочь семье девочки. Кроме того, Главное управление МЧС по Липецкой области готово оказать семье психологическую помощь.
14 1691
#ДТП #авария
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Таксист

3 минуты назад
Да, средства теперь потребуются на адвоката.
ответить

Дмитрий

4 минуты назад
вот и сэкономили на детских автокреслах
ответить

Жалко всех-

5 минут назад
и виновника аварии,и пострадавших. Какой смысл,вы осуждаете отца?Теперь все у него перевернулось,вся жизнь,самый страшный судья-он сам себе.Почему не пишут,что с людьми с Мерса?
ответить

Чип

6 минут назад
Судя по фото Липецкий виноват на встречке стоит, да ещё через сплошную, будет теперь отвечать и за своих , и за тех кто в мерсе.
ответить

Увася

6 минут назад
Скорее всего дети не были пристегнуты ремнями безопасности, повреждения серьёзные, но не фатальные. Родителям сил пережить такое горе...
ответить

Пос Сырский

7 минут назад
Точное и актуальное расписание городских муниципальных автобусов Здесь http://www.lt-systems.ru/ Крайние на Сырский №28 от НЛМК в 00:10 время прохождения конкретных остановок пл Кольцевая 00:29 ул Бунина/27 микр 00:38. Крайний №24а от Чаплыг.ш. в 23:36 ул Терешковой 00:05,Обл Больница 00:18, Ул Бунина/27 микр 00:24. Расписание других маршрутов от конечных остановок Липчане могут узнать здесь http://www.lt-systems.ru/
ответить

гостья

8 минут назад
соболезнования, это горе для родных и близких..но...............ёлки-палки, куда летите то? или думаете бессмертны?трое детей было в машине и это даже не остановило...
ответить

Судя по фото,

12 минут назад
Повреждения серьёзные, но бывало и хуже и люди выживали.К тому же,выжил водитель,жена и они здоровы(слава Богу),хотя,спереди места более опасны,почему погибла девочка,где она сидела и как?Где находился её младший брат?Этот Ссанг Енг,типа паркетник,не маленькая машинка.Как же тогда такое могло произойти,при таких повреждениях,задняя и центральная части машины целы,по сравнению с передом.
ответить

ната

13 минут назад
Читая статью вызывает гнев на водителя который загубил жизнь трем невинным душам да плюс еще двум с Мерседеса.Куда ты летел на встречную полосу да еще с несовершенными детьми? Очень очень жалко детей ведь они не виноваты.
ответить

Редактор

13 минут назад
Надо писать не "автомобиль «Ссанг Йонг» многодетной липецкой семьи столкнулся с автомобилем «Мерседес»" , а водитель автомобиля "Ссан Йонг" грубо нарушил правила и на встречной полосе протаранил автомобиль "Мерседес", убив собственную дочь!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Мать двоих детей уговорила 14-летнюю девочку совершить кражу
#кража
4
Мать двоих детей уговорила 14-летнюю девочку совершить кражу

сегодня, 11:43

Происшествия
Житель Тербунского района раскаялся в краже породистого щенка
#кража #щенок
6
Житель Тербунского района раскаялся в краже породистого щенка

сегодня, 09:30

Происшествия
63-летняя женщина получила множественные травмы в столкновении двух иномарок
#авария #ДТП
8
63-летняя женщина получила множественные травмы в столкновении двух иномарок

сегодня, 08:24

Происшествия
Школьница из Липецка погибла в Крыму
#ДТП #авария
78
Школьница из Липецка погибла в Крыму

вчера, 19:56

Происшествия
Туляки собирались продавать в Липецкой области марихуану и попались
#наркотики
12
Туляки собирались продавать в Липецкой области марихуану и попались

вчера, 17:53

Происшествия
Девочек в парке Победы напугал эксгибиционист
#эксгибиционист
64
Девочек в парке Победы напугал эксгибиционист

вчера, 17:23

Происшествия