Происшествия
36 минут назад
Тело погибшей в Крыму девочки в Липецк везет ее отец
Тем временем в регионе решают, как помочь семье.
Как стало известно GOROD48, отец погибшей в аварии на крымской трассе «Таврида» 8-летней школьницы везет ее тело в Липецк.
28 июля на выезде из Керчи автомобиль «Ссанг Йонг» многодетной липецкой семьи столкнулся с автомобилем «Мерседес». В аварии погибла 8-летняя школьница из Липецка, пострадали ее старший и младший брат, а также двое детей из «Мерседеса». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по республике Крым, у 14-летнего брата девочки первоначально диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у ее 6-летнего брата — перелом позвоночника.
Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Феодосии. По словам знакомых семьи, особые опасения вызывает состояние младшего мальчика. Его вместе с матерью вертолетом отправили в республиканскую больницу в Симферополе. Ребенок перенес две сложные операции, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в реанимации.
В Липецке организовали сбор помощи семье погибшей девочки. Кроме того, знакомые семьи обратились за поддержкой в региональную администрацию. В отделе организации медицинской помощи детям облздрава с просьбой о помощи еще не знакомы. Тем временем, областная соцзащита связывается с коллегами из городской администрации, чтобы решить как помочь семье девочки. Кроме того, Главное управление МЧС по Липецкой области готово оказать семье психологическую помощь.
28 июля на выезде из Керчи автомобиль «Ссанг Йонг» многодетной липецкой семьи столкнулся с автомобилем «Мерседес». В аварии погибла 8-летняя школьница из Липецка, пострадали ее старший и младший брат, а также двое детей из «Мерседеса». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по республике Крым, у 14-летнего брата девочки первоначально диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у ее 6-летнего брата — перелом позвоночника.
Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Феодосии. По словам знакомых семьи, особые опасения вызывает состояние младшего мальчика. Его вместе с матерью вертолетом отправили в республиканскую больницу в Симферополе. Ребенок перенес две сложные операции, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в реанимации.
В Липецке организовали сбор помощи семье погибшей девочки. Кроме того, знакомые семьи обратились за поддержкой в региональную администрацию. В отделе организации медицинской помощи детям облздрава с просьбой о помощи еще не знакомы. Тем временем, областная соцзащита связывается с коллегами из городской администрации, чтобы решить как помочь семье девочки. Кроме того, Главное управление МЧС по Липецкой области готово оказать семье психологическую помощь.
Таксист
Дмитрий
Жалко всех-
Чип
Увася
Пос Сырский
гостья
Судя по фото,
ната
Редактор