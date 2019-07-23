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Липецкая вечЁрка: прибытие митрополита, мнение по Сталину и минеральная вода
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 23 июля.
«Новый митрополит прибыл в Липецкую область». Именно это сообщение собрало сегодня максимальное число комментариев. На липецкой земле митрополита Арсения встречал митрополит Никон и епископ Евфимий. Священный Синод РПЦ 9 июля удовлетворил прошение об уходе на покой митрополита Липецкого и Задонского Никона, и назначил на липецкую кафедру митрополита Истринского Арсения.
Тем временем Игорь Артамонов считает, что памятник Сталину установлен в Липецке незаконно. Игорь Артамонов на совместном брифинге с врио начальника УМВД РФ по Липецкой области полковником Александром Мельниченко упомянул инцидент у обкома КПРФ на улице Кузнечной, где облили монтажной пеной бюст Сталина.
И снова – о политике. Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева. Она родилась в 1971 году в Тамбовской области. В 1993-м окончила Липецкий государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», в 2005-м получила диплом экономиста в Орловской региональной академии государственной службы.
На время первой очереди реконструкции Нижнего парка для липчан временно открыли курортный бювет. Набрать минеральную воду можно в здании санатория «Липецккурорт». Всех желающих с 7 до 19 часов ежедневно ждут по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 1В.
Тем временем Игорь Артамонов считает, что памятник Сталину установлен в Липецке незаконно. Игорь Артамонов на совместном брифинге с врио начальника УМВД РФ по Липецкой области полковником Александром Мельниченко упомянул инцидент у обкома КПРФ на улице Кузнечной, где облили монтажной пеной бюст Сталина.
И снова – о политике. Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева. Она родилась в 1971 году в Тамбовской области. В 1993-м окончила Липецкий государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», в 2005-м получила диплом экономиста в Орловской региональной академии государственной службы.
На время первой очереди реконструкции Нижнего парка для липчан временно открыли курортный бювет. Набрать минеральную воду можно в здании санатория «Липецккурорт». Всех желающих с 7 до 19 часов ежедневно ждут по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 1В.
424
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