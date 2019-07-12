«Металлург» «подписал» первого новичка-2019: его воспитывали ЦСКА и «Спартак»

А еще Александр Кахидзе выступал в роли легионера в Испании.

Сегодня липецкий «Металлург» заключил контракт на один год с первым новобранцем-2019 Александром Кахидзе.

Новичок уже принял участие в двух контрольных встречах нашей команды дома с «Тамбовом-М» (2:1 и 1:0) на позиции крайнего защитника и произвел благоприятное впечатление на тренерский штаб.

Более того, 20-летний Кахидзе временами выделялся и на фоне более опытных футболисток, что говорит о том, что это – однозначное усиление «сталеваров».

Александр является так называемым «лимитчиком» т.е. подходит под требование ПФЛ о постоянном нахождении на поле, минимум, двух футболистов до 21 года. В «Металлурге» наметился дефицит именно таких игроков, ведь защитник Данил Неплюев предпочел продолжить карьеру на своей малой родине в Воронеже, а его коллега по амплуа Владислав Шадрин «расстался с молодостью» - т.е. отпраздновал свой 22-й день рождения, больше не подпадает под лимит и оправился в красногорский «Зоркий».

Кахидзе (род. 24.04.1999 г.) – уроженец Балашихи, как и защитник сборной России с грузинскими корнями Георгий Джикия. Правда, Александр рассказал GOROD48, что со знаменитым земляком не знаком.

Кахидзе имеет неплохое портфолио. Он постигал футбольные азы в ДЮСШ ПФК «ЦСКА» и Академии московского «Спартака» имени Федора Чернкова. А минувший сезон футболист вообще заканчивал в Барселоне – пусть и не в числе партнеров Лионеля Месси, а в команде 4-го испанского дивизиона «Монтаньеса».

Первое интервью новобранец дал пресс-службе ФК «Металлург». Вот выдержки из него.

- Школы ЦСКА, «Спартака» - так чьим же воспитанником вас считать?

- В ЦСКА я попал из родной Балашихи, затем в 2012 году (в 13 лет, прим.) перешел в школу столичного «Торпедо». А заканчивал школу в «Спартаке» - тренировался полтора года под руководством Алексея Мелешина (4-кратный чемпион России).

- Далее вы выступали среди взрослых: в 2017 году за столичный «Интер-Альфа» и в 2018 – за «Долгопрудний-2»…

- По сути, это была одна команда, просто ее переименовали. Дубль «Долгопрудного» из группы «Запад» второго дивизиона. Мы играли в третьей лиге, в зоне, где собраны столичные команды.

- А как вы очутились в качестве легионера в барселонской «Монтаньесе»?

- Знакомый рассказал, что есть возможность поехать туда. Рассудил – а почему бы и нет?

- «Монтаньеса» - этой 4-й дивизион Испании, любители?

- Клуб любительский, но подход к делу весьма серьезный – имеется свой врач, массажист. Ну и платили немного. Мы боролись за выход в третью лигу, с которой уже начинается профессиональный футбол. Тренеры моей игрой вроде бы как были довольны. Знаю, что на меня обратила внимание одна из команд третьей лиги – говорили, что если летом вернусь в Испанию, то сделают другую визу, можно будет заключить профессиональный контракт.

- Неужели в «Металлурге» платят больше, чем в командах низших лиг Испании?

- Побольше, да и уже на родину тянуло.

- В «Монтаньесе» были другие легионеры кроме вас?

- Ни одного! Все местные парни. Футбол там другой – больше передач низом, все строится на технике, меньше борьбы, чем у нас. В жизни все открытые и улыбчивые.

- А в «Металлурге» как вас приняли? Улыбаются меньше, чем каталонцы?

- Видно, что «Металлург» - опытная команда, здесь много ребят, у которых есть чему поучиться. Надеюсь вырасти здесь в профессиональном плане, и команде помочь. По взаимоотношениям в коллективе скажу, что здесь тоже все очень доброжелательные. Никаких проблем.