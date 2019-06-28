В Липецкой области задержаны курьеры транснациональной наркогруппы с крупной партией героина

Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области пресечена деятельность двух активных участников транснациональной преступной группы, причастной к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, оперативники ФСБ задержали 26-летнего гражданина и 24-летнюю гражданку Узбекистана, выполнявших функции курьеров по доставке оптовых партий тяжелых наркотиков.

У задержанных нашли более 100 свертков из алюминиевой фольги с героином, общей массой более 60 граммов, что является крупным размером наркотика.

Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до 20 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение и пресечение противоправной деятельности организаторов ОПГ, канала поступления наркотических средств на территорию Российской Федерации.