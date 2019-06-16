Происшествия

47 минут назад

В липецком баре избили мужчину

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#драка
В липецком баре избили мужчину

Мужчину "в годах" избил молодой парень

В редакцию GOROD48 прислали видео последствий жестокого избиения мужчины в баре на площади Мира.

Из-за сцены последствий избиения, в редакции решили не публиковать видео по этическим соображениям. 

По словам очевидцев, конфликт в баре  произошел между двумя посетителями - молодым парнем и мужчиной лет 50-55. Старший мужчина был жестоко избит. Случайные свидетели вызвали "скорую". Мужчина госпитализирован.

Избивавший пытался скрыться с места происшествия, но его догнали сотрудники полиции и задержали.


7 1096
#драка

Комментарии (7)

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Гостья

5 минут назад
Липецк- город без принципов и тормозов.Здесь всегда безнадега и злоба.
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Житель

7 минут назад
Цыган крышуют полицаи поэтому его отпустили из полиции
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эрос

14 минут назад
кроме избиения, счен сексуального характера при этом не было?
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Мужик

15 минут назад
Гость, то есть 40 летний по твоему жертва?А шо ж он тогда в пивбаре делал?Лекцию по квантовой физике читал.
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Вова Кабаев

17 минут назад
если бы его не избили липчане, это сделали бы солдаты НАТО
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Груня

17 минут назад
Какие же жестокие люди
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Гость

17 минут назад
Надеюсь его так же будут в старости избивать. Никакого уважения к старшим. Быдло да и только. Новости липецка, это всегда поножовщина, пьяное быдло и с6оревшие авто. Не одно положительной новости
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