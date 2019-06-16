Происшествия
47 минут назад
В липецком баре избили мужчину
Мужчину "в годах" избил молодой парень
В редакцию GOROD48 прислали видео последствий жестокого избиения мужчины в баре на площади Мира.
Из-за сцены последствий избиения, в редакции решили не публиковать видео по этическим соображениям.
По словам очевидцев, конфликт в баре произошел между двумя посетителями - молодым парнем и мужчиной лет 50-55. Старший мужчина был жестоко избит. Случайные свидетели вызвали "скорую". Мужчина госпитализирован.
Избивавший пытался скрыться с места происшествия, но его догнали сотрудники полиции и задержали.
Из-за сцены последствий избиения, в редакции решили не публиковать видео по этическим соображениям.
По словам очевидцев, конфликт в баре произошел между двумя посетителями - молодым парнем и мужчиной лет 50-55. Старший мужчина был жестоко избит. Случайные свидетели вызвали "скорую". Мужчина госпитализирован.
Избивавший пытался скрыться с места происшествия, но его догнали сотрудники полиции и задержали.
Гостья
Житель
эрос
Мужик
Вова Кабаев
Груня
Гость