В липецком баре избили мужчину

Мужчину "в годах" избил молодой парень

В редакцию GOROD48 прислали видео последствий жестокого избиения мужчины в баре на площади Мира.



Из-за сцены последствий избиения, в редакции решили не публиковать видео по этическим соображениям.



По словам очевидцев, конфликт в баре произошел между двумя посетителями - молодым парнем и мужчиной лет 50-55. Старший мужчина был жестоко избит. Случайные свидетели вызвали "скорую". Мужчина госпитализирован.



Избивавший пытался скрыться с места происшествия, но его догнали сотрудники полиции и задержали.





