Происшествия

5 минут назад

Пропавшая в Липецкой области девушка нашлась

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Пропавшая в Липецкой области девушка нашлась
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей, пропавшая несколько дней назад в Усманском районе районе 16-летняя девушка нашлась.
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