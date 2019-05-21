Происшествия

14 минут назад

В Данковском районе горела трава на 500 кв. метрах

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#пожар
В Данковском районе горела трава на 500 кв. метрах

Пожар произошел у деревни Крюково

Вечером 19 мая  на пульт связи ОПСП №17 села Березовка Данковского района, поступило сообщение о загорании в деревне Крюковка Данковского района.

По прибытию подразделения было установлено, что горит сухая трава площадью 500 кв.м.

Пожарные локализовали возгорание. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – устанавливается. Ущерба нет, сообщили в Управлении государственной противопожарной службы спасательной службы Липецкой области.
61
#пожар

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