В Данковском районе горела трава на 500 кв. метрах

Пожар произошел у деревни Крюково

Вечером 19 мая на пульт связи ОПСП №17 села Березовка Данковского района, поступило сообщение о загорании в деревне Крюковка Данковского района.



По прибытию подразделения было установлено, что горит сухая трава площадью 500 кв.м.



Пожарные локализовали возгорание. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – устанавливается. Ущерба нет, сообщили в Управлении государственной противопожарной службы спасательной службы Липецкой области.