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31 минуту назад
Пушилин назвал причину отсутствия мира в Донбассе
Из-за действий украинских властей ДНР вынуждена держать армию в полной боевой готовности, при этом тенденций к установлению мира в Донбассе не наблюдается, рассказал «Известиям» глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на полях пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Он отметил, что пока Украина управляется извне и не считается с интересами украинцев, договариваться с ней невозможно.
Для изменения хода событий Пушилин считает необходимым выполнение Киевом Минских договоренностей и переход к переговорам, которые украинская сторона избегает.
«Минские соглашения изначально подразумевали под собой прямой диалог между сторонами конфликта. То есть Донецк с Луганском с одной стороны и Киев с другой. Однако Украина пытается подменить саму логику переговорного процесса. Она хочет исключить Донбасс из диалога, стремясь голословно обвинить Россию в агрессии», — указал глава ДНР.
Пушилин также отметил, что на празднование пятой годовщины образования ДНР 11 мая прибудут делегации из Франции, Греции, Бельгии, Италии, и рассказал об ожиданиях от новой власти на Украине, сообщают "Известия".
Он отметил, что пока Украина управляется извне и не считается с интересами украинцев, договариваться с ней невозможно.
Для изменения хода событий Пушилин считает необходимым выполнение Киевом Минских договоренностей и переход к переговорам, которые украинская сторона избегает.
«Минские соглашения изначально подразумевали под собой прямой диалог между сторонами конфликта. То есть Донецк с Луганском с одной стороны и Киев с другой. Однако Украина пытается подменить саму логику переговорного процесса. Она хочет исключить Донбасс из диалога, стремясь голословно обвинить Россию в агрессии», — указал глава ДНР.
Пушилин также отметил, что на празднование пятой годовщины образования ДНР 11 мая прибудут делегации из Франции, Греции, Бельгии, Италии, и рассказал об ожиданиях от новой власти на Украине, сообщают "Известия".