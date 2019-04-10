Видео, как «Металлург» превратил поражение в победу, отыгравшись со счета – 0:2

Первая "виктория" нашей команды в 2019 году получилась яркой, результативной и суперволевой.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого официального матча и первой победы «Металлурга» в календарном 2019 году.

«Сталеварам» пришлось нелегко в домашней встрече с волгоградским «Ротором-2». В середине первого тайма гости вышли вперед – 2:0, а наш Андрей Овчинников не забил пенальти. Однако команда с честью вышла из критической ситуации, забив ровно столько, сколько было нужно для победы – 3:2.

Отчет о матче можно прочитать здесь, а послематчевые комментарии главных тренеров Сергея Машнина и одного из лучших бомбардиров в истории отечественного футбола Олега Веретенникова из «Ротора-2» тут и тут.

«Металлург» впервые за долгие годы реально претендует на медали второго дивизиона. Наша команда идет на 3-м месте, и ближайший матч проведет в субботу, 13 апреля, в Красногорске с непосредственным конкурентом местным «Зорким», идущим на 4-й позиции. Начало матча в 14.00.