Как правильно мыть окна: советы профессионалов

Когда нужен кислотный раствор, а когда щелочной и почему нельзя нарушать режим регулярности мытья.

Мытье окон весной – это не только сакральный ритуал обновления, не только обязательная уборка перед Пасхой, но и насущная необходимость, если хочешь, чтобы оконные стекла прослужили дольше. Мы опросили профессионалов, руководителей и сотрудников клининговых фирм, и получили целый ряд дельных советов том, как правильно мыть окна и почему в этом деле важна регулярность.

Специалисты клининговых агентств констатируют: пик заказов на мытье окон и фасадов приходится на весну, и это логично. Смыть со стекол следы грязи и реагентов – святое дело. Впрочем, стоит знать, что мыть окна необходимо минимум дважды в год – весной и осенью.

- Весной затевать мойку окон лучше всего, когда уже показалась первая травка, - говорит генеральный директор одного из липецких клининговых агентств Евгений Болотов. - Трава сдерживает пыль, не давая ей взлетать в воздух, да и в городе уже основную грязь к этому моменту убирают, что важно.

Какое загрязнение – такой и раствор

- Мытье окна начинается со снятия первого слоя грязи. Наша задача — убрать самые сильные загрязнения, - говорит Ольга Курзякова, менеджер по клинингу служебных и производственных помещений.

Профессионалы используют для этого специальные моющие растворы. Мы же в домашних условиях можем заменить спецсредства смесью уксуса или нашатырного спирта с водой, либо содовым раствором.





На этом первом этапе мытья определяем тип загрязнения.

Если окно выходит на улицу и «ловит» дорожную копоть и брызги, значит, вам предстоит иметь дело с почвенно-жировыми загрязнениями. Определить их просто: проводишь пальцами по стеклу и ощущаешь маслянистость — это ни с чем не спутаешь.

Другой тип налета, делающий окна мутными и унылыми — водный камень. Он образуется, когда стекла долго и упорно подвергаются воздействию дождей и снегопадов.

Почвенно-жировые загрязнения убирают щелочные растворы — в домашних условиях это элементарное средство для мытья посуды, раствор хозяйственного мыла или раствор нашатырного спирта.

Водный камень удаляется со стекол кислотными средствами. Это может быть любой вариант бытовой химии, содержащий кислоту и предназначенный для борьбы с водным камнем, например, «Силит». Кислотное средство вообще вариант кардинальный, многие сложные загрязнения способно убрать, например, следы от скотча на стекле. Но не забудьте, что при работе с такими средствами необходимо защищать руки резиновыми перчатками!

- Нанесли раствор — оставьте буквально на пару минут, пусть подействует, - советует Ольга Курзякова. - Но обязательно следите, чтобы кислотное средство не попадало на уплотнительные резинки — его разъедающий эффект для них не полезен.

После того, как раствор сделал свое дело, не жалейте воды, чтобы его смыть. До того, чтобы ваше идеально чистое весеннее окно было готов к употреблению, осталось совсем немного.

Выбираем нетканые салфетки

Специалисты по клинингу комментируют: невозможно быстро и эффективно вымыть большой объем стекол без «умной» технологии и хорошего инструмента.

Правильный инвентарь поможет вам сберечь время и силы.

- Никогда не мойте стекла ворсистыми тканями! - рекомендует Евгений Болотов. - Обязательно останутся на стекле мелкие ворсинки, разводы, которые испортят весь эффект от мытья. Неправильная салфетка сама оставит на поверхности больше пыли, чем сотрет. Наш выбор — салфетки из нетканого материала, например, из микрофибры. Ворс размазывает грязь, а нетканый материал вбирает ее в себя. В интернет-магазинах можно найти и профессиональные салфетки, которые используют и в клининге, в медицине — они при выжимании отдают воду, но удерживают впитанную грязь и выдерживают несколько сотен стирок.

Используем склиз

После того, как вы как следует промыли стекла после воздействия раствора водой, окно нужно просушить. Профессионалы мытья используют устройство под названием «склиз» - нечто вроде насадки на швабру с резиновой лентой.

С помощью склиза мойщики окон делают настоящий фокус — проводят им по влажному стеклу и оставляют его совершенно сухим. Это называется «стягивать» воду.

- Купить склиз для мытья окон дома в хозяйственных отделах магазинов может каждый. Главное, следите, чтобы резинка на нем была достаточно мягкой, не «дубовой», жесткая резинка не очистит стекла, - говорит Евгений Болотов.

Сделать стекло еще более кристально-прозрачным поможет любой стеклоочистительный спрей и салфетка из микрофибры. Кроме того, существует целый ряд химических средств с эффектом «Антидождь» - натертое им стекло «отталкивает» воду. Правда, этот эффект тоже имеет свой срок, чистюлям-перфекционистам придется использовать это средство несколько раз за сезон.

Почему нельзя годами пренебрегать мытьем стекол

Потому что окно, на котором слишком долго нарастает корка грязи, начинает портиться — страдает тонкая пленка, покрывающая стекла. Особенно вреден в этом плане водный камень — он так нарастает, что со временем способен окончательно лишить окно способности пропускать солнечный свет. Но мы уверены, что уж наши-то читатели такого не допустят.

Желаем всем эффективной весенней уборки!