Происшествия
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Погоня за неадекватным водителем попала на видео
Водитель "Лады Гранта" задел несколько автомобилей и врезался в дерево.
Около девяти часов вечера 10 апреля в Липецке на улице Водопьянова напротив дома №25а автомобиль "Лада Гранта" перелетел отбойник и врезался в дерево.
Как рассказывают очевидцы аварии, до этого "Гранта" задела машину у 9-го микрорайона, затем водитель "Лады" отличился на кольце площади Космонавтов, повредив еще один автомобиль. Наконец, на улице Водопьянова, "Лада" ударила "Хендай" под управлением женщины и закончила свой безумный путь встретившись с деревом.
Водитель "Гранты" и его пассажир решили убежать. Вдогонку за ними бросились свидетели ДТП и водители поврежденных машин, следовашие за "Ладой". Водителя удалось поймать, а его пассажир скрылся.
Задержанный мужчина оказался не в себе. От медосвидетельствования он отказался, по словам свидетелей, на вопрос: "под чем ты?", отвечал - "под всем".
В ДТП пострадала женщина-водитель, ее отправили в больницу.
Как рассказывают очевидцы аварии, до этого "Гранта" задела машину у 9-го микрорайона, затем водитель "Лады" отличился на кольце площади Космонавтов, повредив еще один автомобиль. Наконец, на улице Водопьянова, "Лада" ударила "Хендай" под управлением женщины и закончила свой безумный путь встретившись с деревом.
Водитель "Гранты" и его пассажир решили убежать. Вдогонку за ними бросились свидетели ДТП и водители поврежденных машин, следовашие за "Ладой". Водителя удалось поймать, а его пассажир скрылся.
Задержанный мужчина оказался не в себе. От медосвидетельствования он отказался, по словам свидетелей, на вопрос: "под чем ты?", отвечал - "под всем".
В ДТП пострадала женщина-водитель, ее отправили в больницу.