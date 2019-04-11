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Погоня за неадекватным водителем попала на видео

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#авария #ДТП
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Погоня за неадекватным водителем попала на видео

Водитель "Лады Гранта" задел несколько автомобилей и врезался в дерево.

Около девяти часов вечера 10 апреля в Липецке на улице Водопьянова напротив дома №25а автомобиль "Лада Гранта" перелетел отбойник и врезался в дерево.

Как рассказывают очевидцы аварии, до этого  "Гранта" задела машину у 9-го микрорайона, затем водитель "Лады" отличился на кольце площади Космонавтов, повредив еще один автомобиль. Наконец, на улице Водопьянова, "Лада" ударила "Хендай" под управлением женщины и закончила свой безумный путь встретившись с деревом.

Водитель "Гранты" и его пассажир решили убежать. Вдогонку за ними бросились свидетели ДТП и водители поврежденных машин, следовашие за "Ладой". Водителя удалось поймать, а его пассажир скрылся.

Задержанный мужчина оказался не в себе. От медосвидетельствования он отказался, по словам свидетелей, на вопрос: "под чем ты?", отвечал  - "под всем".



В ДТП пострадала женщина-водитель, ее отправили в больницу.


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#авария #ДТП
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