15 минут назад
Липчане ответили на вызов
Обзор Instagram.
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#10yearschallenge Я тоже решила вспомнить себя 10 лет назад)) Как? Изменилась? Всегда,сколько себя помню,ходила с челкой. И какого цвета только не былаЭто все что смогла найти в телефоне, остальное на моем компьютере(который сломался и где он сейчас не известно)
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Эстафета ⠀ На этом коллаже разница в 10 лет. 2009г ——>2019г На первом фото я довольная жизнью.Замужем,сыну год,с удовольствием кушаю все,что не пп.Закончила МГУТУ . ⠀ На втором фото я более чем довольна жизнью.Замужем за тем же человеком))сыну 10 лет,дочке почти 2 года и уже 5 лет на правильном питании.Имею любимую работу,находясь в декрете прошла обучение по кондитерке и получен диплом с окончанием на отлично. ⠀ Изменилась ли я?прошу ответить на этот вопрос вас ⠀ Эстафету передаю девочкам @rigik.48 @inna.massage.lipetsk @innochikk @nadezhdachinnikova @ybirykova80 Остальные девчонки,кого не отметила тоже можете принять участие в этой эстафете
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Вроде бы ничего и не изменилось... хотя изменилась вся жизнь #2009vs2019 #2009 #2009vs2019challenge #2019 #2019vs2009 #10yearslater #10yearschallege #10yearchallenge #tenyearschallenge #10yearschallengephoto #my10yearschallenge #russia #russiangirlsgram #girl #girls #prettygirls #pretty #like4likes #я10летназад #девушки #россия
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#вызовпринят#10лет Найди 10 отличий! Можно сказать я сама напросилась на этот #вызов от @karelina.only. А всё потому что я рада изменениям за 10 лет, внешне они не так заметны, как внутренне Передаю эстафету дальше @dasha_sochneva @olesia_mamaeva13 @marianna_lu_ @marishanskaya @_viktoriyachernova_
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