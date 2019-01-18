Липчане ответили на вызов

Обзор Instagram.

В середине недели в социальных сетях запустили челлендж «Мой 2009, или 10 лет назад». Его смысл — показать себя сегодня и 10 лет назад. Липчане сразу откликнулись на вызов и без стеснения и с самоиронией выставляют свои снимки. Подробнее — в обзоре Instagram.