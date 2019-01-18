Общество

15 минут назад

Липчане ответили на вызов

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#обзор #соцсети
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Обзор Instagram.

В середине недели в социальных сетях запустили челлендж «Мой 2009, или 10 лет назад». Его смысл — показать себя сегодня и 10 лет назад. Липчане сразу откликнулись на вызов и без стеснения и с самоиронией выставляют свои снимки. Подробнее — в обзоре Instagram.

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Эстафета ⠀ На этом коллаже разница в 10 лет. 2009г ——>2019г На первом фото я довольная жизнью.Замужем,сыну год,с удовольствием кушаю все,что не пп.Закончила МГУТУ . ⠀ На втором фото я более чем довольна жизнью.Замужем за тем же человеком))сыну 10 лет,дочке почти 2 года и уже 5 лет на правильном питании.Имею любимую работу,находясь в декрете прошла обучение по кондитерке и получен диплом с окончанием на отлично. ⠀ Изменилась ли я?прошу ответить на этот вопрос вас ⠀ Эстафету передаю девочкам @rigik.48 @inna.massage.lipetsk @innochikk @nadezhdachinnikova @ybirykova80 Остальные девчонки,кого не отметила тоже можете принять участие в этой эстафете

Публикация от Кристио ППи детях (@kristinylya)

237
#обзор #соцсети
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