Гороскоп на 2019 год, «зубастые» монеты и кое-что о жизни чумработниц

Выходные. Зима. Стол. Гости. Усталость. Отдых. Сон. Телевизор. Диван. Интернет. Раз в год – почему бы и нет? Для вас – очередные, уже ставшие традиционными наши пять ссылок на интересные ресурсы в Сети.

Что год грядущий нам готовит?



Ладно уж. Хотя бы раз в год можно отбросить все наносное, позабыть временно свои социальные роли и позволить себе стать ненадолго просто Скорпионами, Овнами, Стрельцами, или, допустим, Водолеями. Да-да, мы тоже не верим в гороскопы, но лишь до той поры, пока астропрогноз не начинает обещать горы золотые. Один-единственный гороскоп на год по году рождения и знаку Зодиака, еще никому не повредил. Выходные пройдут, мы все выйдем на работу и снова станем «умными». А пока посмотрим,



Когда монета кусается



В Екатеринбурге живет не просто талантливый, а по-настоящему гениальный резчик по металлу Роман Бутин. Мужчина берет обычную монету и превращает ее в настоящее произведение искусства. Благодаря мастерству резчика монета становится в десятки тысяч раз ценнее своего номинала. В данный момент у



Мы даже не будем описывать творения Бутина, их надо видеть. Чего стоит например, монета-капкан, серебряный доллар, который стараниями мастера превратился в ловушку и обзавелся острыми зубами. Ролики с резными монетами Бутина есть и на Ютьюбе:









Так вот ты какой, северный олень!



В Ямало-Ненецком автономном округе теперь официально есть такая профессия – чумработница. Это означает – жена оленевода, хозяйка чума. Для тех, кому кажется, что у него очень тяжелая работа, а также для тех, кто думает, что чукча в чуме полярной ночью только и делает, что ждет рассвета, будет полезно почитать на сайте «Такие дела» материал «Чумработница третьего разряда». Это потрясающе интересный репортаж о том, как в тундре живут семьи оленеводов. В этом мире едят сырую оленью печень с кровью, а у женщин из косметики только вазелин от обморожений. Впрочем,



Музыкальная пауза: Jain - Oh Man



И снова, по традиции – немного хорошей музыки. Нам очень нравится певица Джейн. Если вам тоже, вы с удовольствием послушаете эту песню. А если вы не подозревали о существовании Джейн, вас ожидает приятное открытие







О том, какая музыка нравится вам, пишите в комментариях, нам интересны вкусы наших читателей.



Как в Германии делают Щелкунчиков



Настоящим хитом этой зимы стал «Танец Феи Драже» и другие мотивы из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Оно и понятно: на экраны вышел фильм-сказка по этой знаменитой истории. В волшебной повести Гофмана деревянная игрушка Щелкунчик оказался заколдованным юношей. На самом деле кукла для колки орехов в виде солдата – один из самых популярных символов немецкого города Нюрнберга, который славится производством всевозможных игрушек и сувениров.



Кстати, Щелкунчиков в Германии делают и по сей день, и процесс их изготовления можно увидеть здесь:









Приятных вам выходных!





Фото: kleinburd.ru



Ладно уж. Хотя бы раз в год можно отбросить все наносное, позабыть временно свои социальные роли и позволить себе стать ненадолго просто Скорпионами, Овнами, Стрельцами, или, допустим, Водолеями. Да-да, мы тоже не верим в гороскопы, но лишь до той поры, пока астропрогноз не начинает обещать горы золотые. Один-единственный гороскоп на год по году рождения и знаку Зодиака, еще никому не повредил. Выходные пройдут, мы все выйдем на работу и снова станем «умными». А пока посмотрим, какие желуди заготовила нам щедрая хозяйка нового года В Екатеринбурге живет не просто талантливый, а по-настоящему гениальный резчик по металлу Роман Бутин. Мужчина берет обычную монету и превращает ее в настоящее произведение искусства. Благодаря мастерству резчика монета становится в десятки тысяч раз ценнее своего номинала. В данный момент у странички Бутина в Инстаграме 189 тысяч подписчиков, а свои творения он продает на eBay по 10 000 долларов за штуку.Мы даже не будем описывать творения Бутина, их надо видеть. Чего стоит например, монета-капкан, серебряный доллар, который стараниями мастера превратился в ловушку и обзавелся острыми зубами. Ролики с резными монетами Бутина есть и на Ютьюбе:В Ямало-Ненецком автономном округе теперь официально есть такая профессия – чумработница. Это означает – жена оленевода, хозяйка чума. Для тех, кому кажется, что у него очень тяжелая работа, а также для тех, кто думает, что чукча в чуме полярной ночью только и делает, что ждет рассвета, будет полезно почитать на сайте «Такие дела» материал «Чумработница третьего разряда». Это потрясающе интересный репортаж о том, как в тундре живут семьи оленеводов. В этом мире едят сырую оленью печень с кровью, а у женщин из косметики только вазелин от обморожений. Впрочем, даже в краю вечной мерзлоты в жизни людей присутствуют и любовь, и секс И снова, по традиции – немного хорошей музыки. Нам очень нравится певица Джейн. Если вам тоже, вы с удовольствием послушаете эту песню. А если вы не подозревали о существовании Джейн, вас ожидает приятное открытиеО том, какая музыка нравится вам, пишите в комментариях, нам интересны вкусы наших читателей.Настоящим хитом этой зимы стал «Танец Феи Драже» и другие мотивы из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Оно и понятно: на экраны вышел фильм-сказка по этой знаменитой истории. В волшебной повести Гофмана деревянная игрушка Щелкунчик оказался заколдованным юношей. На самом деле кукла для колки орехов в виде солдата – один из самых популярных символов немецкого города Нюрнберга, который славится производством всевозможных игрушек и сувениров.Кстати, Щелкунчиков в Германии делают и по сей день, и процесс их изготовления можно увидеть здесь:Приятных вам выходных!