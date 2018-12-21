В России
сегодня, 11:01
Роскомнадзор начал проверку BBС
Ведомство намерено провести контрольные мероприятия.
Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете. Об этом сообщается на сайте ведомства. Причина проверки — в том, что британский регулятор Ofcom 20 декабря вынес решение о нарушении каналом RT правил вещания, пишет RT. Речь идет о проверке «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», подчеркнули в ведомстве.
Как сообщает ТАСС, 20 декабря, британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности в семи программах, которые представляют собой серьезные нарушения и могут повлечь применение санкций против вещателя. Телеканал RT может быть оштрафован на £250 тыс. (около $320 тыс. по текущему курсу) или на 5% доходов от своей британской телевизионной лицензии за нарушение правил вещания, отмечено в приложении к бюллетеню британского медиарегулятора.
В Ofcom сообщили RT, что рассматривают эту возможность, однако будут предпринимать дальнейшие шаги только после того, как телеканал воспользуется имеющейся у него возможностью представить свою позицию, опротестовав выводы регулятора о допущенных нарушениях.
Как сообщает ТАСС, 20 декабря, британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности в семи программах, которые представляют собой серьезные нарушения и могут повлечь применение санкций против вещателя. Телеканал RT может быть оштрафован на £250 тыс. (около $320 тыс. по текущему курсу) или на 5% доходов от своей британской телевизионной лицензии за нарушение правил вещания, отмечено в приложении к бюллетеню британского медиарегулятора.
В Ofcom сообщили RT, что рассматривают эту возможность, однако будут предпринимать дальнейшие шаги только после того, как телеканал воспользуется имеющейся у него возможностью представить свою позицию, опротестовав выводы регулятора о допущенных нарушениях.