В России

сегодня, 11:01

Роскомнадзор начал проверку BBС

172
#проверка #РКН #RT
Роскомнадзор начал проверку BBС

Ведомство намерено провести контрольные мероприятия.

Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете. Об этом сообщается на сайте ведомства. Причина проверки — в том, что британский регулятор Ofcom 20 декабря вынес решение о нарушении каналом RT правил вещания, пишет RT. Речь идет о проверке «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, 20 декабря, британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности в семи программах, которые представляют собой серьезные нарушения и могут повлечь применение санкций против вещателя. Телеканал RT может быть оштрафован на £250 тыс. (около $320 тыс. по текущему курсу) или на 5% доходов от своей британской телевизионной лицензии за нарушение правил вещания, отмечено в приложении к бюллетеню британского медиарегулятора.

В Ofcom сообщили RT, что рассматривают эту возможность, однако будут предпринимать дальнейшие шаги только после того, как телеканал воспользуется имеющейся у него возможностью представить свою позицию, опротестовав выводы регулятора о допущенных нарушениях.
172
#проверка #РКН #RT

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Эксперты назвали лучшие салатные майонезы
#майонез #качество
Эксперты назвали лучшие салатные майонезы

14 минут назад

В России
#проституция
В Москве за 650 000 рублей продали невинность 15-летней девочки

32 минуты назад

В России
Пресс-секретарь Путина предупредил об усложнении отношении РФ и Украины
#Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Путина предупредил об усложнении отношении РФ и Украины

48 минут назад

В России
Два российских банка лишились лицензии
#лицензия #банк
Два российских банка лишились лицензии

сегодня, 11:10

В России
Путин прокомментировал ситуацию вокруг задержания рэперов
#Путин #пресс-конференция #задержание рэперов
Путин прокомментировал ситуацию вокруг задержания рэперов

вчера, 14:26

В России
В Санкт-Петербурге врач изнасиловал нескольких пациенток
2
В Санкт-Петербурге врач изнасиловал нескольких пациенток

вчера, 14:22

В России