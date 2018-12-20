В Липецке нашли поддельный клей

Всю продукцию изъяли.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление УМВД по Липецку в адрес местной предпринимательницы. В магазине женщины нашли контрафакт.



Как указано в материалах суда, торговлю подделкой обнаружил полицейский. Сотрудник правоохранительных органов посетил торговую точку на рынке на улице 50 лет НЛМК 8 августа. Там был выявлен факт реализации клея для обоев якобы от фирмы «KLEO» без разрешения правообладателя, а также с признаками контрафактности. В отношении владелицы составили протокол, в присутствии понятых было изъято 11 упаковок клея. Проверка товара установила, что весь клей контрафакт.



Суд признал женщину виновной в торговле контрафактом, но ограничился предупреждением. Вместе с этим, весь изъятый клей поручено уничтожить.