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сегодня, 13:00

В Липецке нашли поддельный клей

3 751
#торговля #контрафакт
1
В Липецке нашли поддельный клей

Всю продукцию изъяли.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление УМВД по Липецку в адрес местной предпринимательницы. В магазине женщины нашли контрафакт.

Как указано в материалах суда, торговлю подделкой обнаружил полицейский. Сотрудник правоохранительных органов посетил торговую точку на рынке на улице 50 лет НЛМК 8 августа. Там был выявлен факт реализации клея для обоев якобы от фирмы «KLEO» без разрешения правообладателя, а также с признаками контрафактности. В отношении владелицы составили протокол, в присутствии понятых было изъято 11 упаковок клея. Проверка товара установила, что весь клей контрафакт.

Суд признал женщину виновной в торговле контрафактом, но ограничился предупреждением. Вместе с этим, весь изъятый клей поручено уничтожить.
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#торговля #контрафакт
1

Комментарии (3)

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цирк

9 минут назад
откуда взялся этот полицейский ,может он на досуге посетит избирательную комиссию и выявит фальсификацию выборов, после этого мошенничества, появился кризис и мировое презрение.
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Мер

44 минуты назад
Когда же наконец правоохранительные органы проверят магазин «Зебра- шоурум», расположенный на проспекте Победы д. 106а. Там торгуют контрафактной подделкой практически всех брендов, товарные знаки которых зарегистрированы на территории России, при этом они выдают их как «реплики», при этом какие либо документы на товар отсутствуют. Очень бы хотелось чтобы правоохранительные органы навели порядок..
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Катерина

47 минут назад
Зверское преступление раскрыто. Расходимся, господа!
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