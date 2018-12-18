Общество
35 минут назад
Депутаты Липецкого горсовета заблокировали дополнительный выпуск акций ЛГЭКа на 6,6 млрд рублей
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Мэрия желает размыть в акционерном капитале общества долю частных инвесторов.
Летом этого года GOROD48 сообщил, что «ЛГЭК готовит масштабную допэмиссию акций на миллиарды рублей». Тогда мы сообщили, что новые акции ЛГЭКа будет предложено купить его акционерам. Каким? Мы тогда предположили, что липецким МУПам, акционерам ЛГЭКа - «Липецкводоканал», «Горэлектросеть» и «Липецктеплосеть», которым на круг сейчас принадлежат 87% акций компании, влачат жалкое существование. Например, Липецкводоканал не имеет возможности вовремя выплачивать даже обязательные налоги и сборы! Мы предположили и другое: то, что МУПам могут предложить расплатиться за новые акции имуществом или взаимозачетом по долгам. И тогда коммерческому ЛГЭКу за бесценок отойдет почти вся коммунальная инфраструктура города, которая сейчас принадлежит муниципалитету и которую ЛГЭК пока арендует.
Сегодня председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин раскрыл перед членами постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности подробности сделки (как выяснилось, GOROD48 ни в чем не ошибся).
Из выступления чиновника следовало, что АО «ЛГЭК» желает выпустить дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. Депутатов попросили дать добро на эту сделку, а также на переход в уставной капитал ЛГЭКа имущества двух учредителей общества, МУПа «Липецктеплосеть» и МУПа «Горэлектросеть» (это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры общей стоимостью 1 млрд рублей).
Эти изменения необходимы, по словам Евгения Лепекина и гендиректора АО «ЛГЭК» Владимира Башкарева, для объединения существующих комплексов электро-, тепло- и водоснабжения в единую структуру (это очень странная формулировка, так как трубы и провода и сейчас завязаны в единую сеть, иначе бы дома и квартиры горожан не отапливались и не освещались), уменьшения на 5% арендной платы, которые платит ЛГЭК этим двум МУПам (эти средства Владимир Башкарев желал бы расходовать на инвестпрограмму общества, повышения капитализации компании и ее инвестиционной привлекательности).
Но, кажется, что все эти рассуждения - от лукавого. Ведь в обосновании своих планов департамент ЖКХ мэрии и АО «ЛГЭК» сами же указали, что хотели бы вывести за скобки принятия решений иных, кроме МУПов, акционеров. В этом случае допэмиссия акций лишает их прав требования созыва внеочередного собрания акционеров, выдвижения в управление обществом своих кандидатов и, внимание, инициирования ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЛГЭКа!
Если допэмиссия случится, доля муниципалитета в акционерном капитале в АО «ЛГЭК» с нынешних 87% увеличится до 90,8%.
- При некоторых обстоятельствах у АО может возникнуть обязательство выкупить пакет акций частных акционеров по рыночной стоимости, - заявил Владимир Башкарев.
- Федеральный закон об акционерных обществах дает акционерам такое право. И нас поставят перед необходимостью выкупа этого пакета акций, - согласился с гендиректором общества председатель депутатской комиссии Анатолий Давыдов.
Представитель ОА «ЛГЭК» Владимир Мигита сообщил, что у компании есть запас времени, чтобы оценить все риски такого решения для общества. Но горсовет ничем, по его мнению, не рискует, соглашаясь с предложенной ему департаментом ЖКХ сделкой. Мол, всегда есть возможность остановить все движения по допэмиссии акций, не доводя ситуацию до суда.
И еще. По данным самого же ЛГЭКа, все эти годы городские энергетики работали с прибылью (кроме 2017 года, когда массово банкротились и перерегистрировались «управляшки» и их собственники оставили ЛГЭК с носом). Сейчас размер нераспределенной прибыли составляет 702,5 млн рублей. Уж не на эту ли сумму нацелились господа-реформаторы?
Представители МУПов, конечно, на заседании депутатской комиссии были не против допэмиссии и слива своих активов ЛГЭКу, так как изначально были несамостоятельными игроками на «большой шахматной доске» паразитирования на муниципальных активах группы лиц, имеющих свои интересы в зарабатывании денег на жилищно-коммунальных нуждах населения.
Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила, что после передачи имущественных комплексов МУПов городской энергетической компании те останутся у разбитого корыта. И что им не будет хватать денег даже на зарплату руководства. Опасения высказали и заместители спикера горсовета Федор Жигаров и Николай Двугрошев, заявившие, что у МУПов останется всякий «мусор» в виде токсичных активов, которые легче уничтожить, чем содержать.
Вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова рассказала о «многоходовочке», уготованной МУПам - их все мэрия в ходе ряда преобразований предполагает слить в один супер-МУП!
И вдруг Владимир Мигита, очень уставший, очевидно, после долгих дебатов, взял и сказал, на что после допэмиссии акций 500 млн рублей пойдет на увеличение уставного капитала АО «ЛГЭК (сейчас он составляет 1,2 млрд рублей), а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал, который, внимание, можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации!
В итоге после длительной дискуссии депутаты отказали согласовать предложенные им мэрией сделки. Очевидно, чиновники в начале следующего года сделают еще одну попытку протолкнуть свой план поглощения ЛГЭКом основных фондов МУПов через допэмиссию акций.
Сегодня председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин раскрыл перед членами постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности подробности сделки (как выяснилось, GOROD48 ни в чем не ошибся).
Из выступления чиновника следовало, что АО «ЛГЭК» желает выпустить дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. Депутатов попросили дать добро на эту сделку, а также на переход в уставной капитал ЛГЭКа имущества двух учредителей общества, МУПа «Липецктеплосеть» и МУПа «Горэлектросеть» (это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры общей стоимостью 1 млрд рублей).
Эти изменения необходимы, по словам Евгения Лепекина и гендиректора АО «ЛГЭК» Владимира Башкарева, для объединения существующих комплексов электро-, тепло- и водоснабжения в единую структуру (это очень странная формулировка, так как трубы и провода и сейчас завязаны в единую сеть, иначе бы дома и квартиры горожан не отапливались и не освещались), уменьшения на 5% арендной платы, которые платит ЛГЭК этим двум МУПам (эти средства Владимир Башкарев желал бы расходовать на инвестпрограмму общества, повышения капитализации компании и ее инвестиционной привлекательности).
Но, кажется, что все эти рассуждения - от лукавого. Ведь в обосновании своих планов департамент ЖКХ мэрии и АО «ЛГЭК» сами же указали, что хотели бы вывести за скобки принятия решений иных, кроме МУПов, акционеров. В этом случае допэмиссия акций лишает их прав требования созыва внеочередного собрания акционеров, выдвижения в управление обществом своих кандидатов и, внимание, инициирования ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЛГЭКа!
Если допэмиссия случится, доля муниципалитета в акционерном капитале в АО «ЛГЭК» с нынешних 87% увеличится до 90,8%.
- При некоторых обстоятельствах у АО может возникнуть обязательство выкупить пакет акций частных акционеров по рыночной стоимости, - заявил Владимир Башкарев.
- Федеральный закон об акционерных обществах дает акционерам такое право. И нас поставят перед необходимостью выкупа этого пакета акций, - согласился с гендиректором общества председатель депутатской комиссии Анатолий Давыдов.
Представитель ОА «ЛГЭК» Владимир Мигита сообщил, что у компании есть запас времени, чтобы оценить все риски такого решения для общества. Но горсовет ничем, по его мнению, не рискует, соглашаясь с предложенной ему департаментом ЖКХ сделкой. Мол, всегда есть возможность остановить все движения по допэмиссии акций, не доводя ситуацию до суда.
И еще. По данным самого же ЛГЭКа, все эти годы городские энергетики работали с прибылью (кроме 2017 года, когда массово банкротились и перерегистрировались «управляшки» и их собственники оставили ЛГЭК с носом). Сейчас размер нераспределенной прибыли составляет 702,5 млн рублей. Уж не на эту ли сумму нацелились господа-реформаторы?
Представители МУПов, конечно, на заседании депутатской комиссии были не против допэмиссии и слива своих активов ЛГЭКу, так как изначально были несамостоятельными игроками на «большой шахматной доске» паразитирования на муниципальных активах группы лиц, имеющих свои интересы в зарабатывании денег на жилищно-коммунальных нуждах населения.
Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила, что после передачи имущественных комплексов МУПов городской энергетической компании те останутся у разбитого корыта. И что им не будет хватать денег даже на зарплату руководства. Опасения высказали и заместители спикера горсовета Федор Жигаров и Николай Двугрошев, заявившие, что у МУПов останется всякий «мусор» в виде токсичных активов, которые легче уничтожить, чем содержать.
Вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова рассказала о «многоходовочке», уготованной МУПам - их все мэрия в ходе ряда преобразований предполагает слить в один супер-МУП!
И вдруг Владимир Мигита, очень уставший, очевидно, после долгих дебатов, взял и сказал, на что после допэмиссии акций 500 млн рублей пойдет на увеличение уставного капитала АО «ЛГЭК (сейчас он составляет 1,2 млрд рублей), а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал, который, внимание, можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации!
В итоге после длительной дискуссии депутаты отказали согласовать предложенные им мэрией сделки. Очевидно, чиновники в начале следующего года сделают еще одну попытку протолкнуть свой план поглощения ЛГЭКом основных фондов МУПов через допэмиссию акций.
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