Минздрав выпустил памятку с перечнем бесплатной помощи

Пациентам стоит внимательно изучить данные.

Минздрав России опубликовал памятку о правах граждан на бесплатную медицинскую помощь. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Текст содержит информацию о том, какие виды медпомощи бесплатно полагаются жителям страны.





Указано, что россияне имеют право безвозмездно обратиться за получением первичной медико-санитарной помощи, специализированной медпомощи, высокотехнологичной и скорой медпомощи. В медицинских учреждениях пациентам обязаны бесплатно проводить медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение, а также различных видов диализа.





Если госпитализация нужна ребенку до четырех лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется одному из его родителей или законных представителей. Помимо этого, бесплатна транспортировка стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в каком-либо медучреждении.



