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Минздрав выпустил памятку с перечнем бесплатной помощи

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#медицина #памятка #помощь
Минздрав выпустил памятку с перечнем бесплатной помощи

Пациентам стоит внимательно изучить данные.

Минздрав России опубликовал памятку о правах граждан на бесплатную медицинскую помощь. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Текст содержит информацию о том, какие виды медпомощи бесплатно полагаются жителям страны.

Указано, что россияне имеют право безвозмездно обратиться за получением первичной медико-санитарной помощи, специализированной медпомощи, высокотехнологичной и скорой медпомощи. В медицинских учреждениях пациентам обязаны бесплатно проводить медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение, а также различных видов диализа.

Если госпитализация нужна ребенку до четырех лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется одному из его родителей или законных представителей. Помимо этого, бесплатна транспортировка стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в каком-либо медучреждении.

Полный текст памятки доступен здесь.
199
#медицина #памятка #помощь

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