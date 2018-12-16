Мини-футбольный клуб уволил тренера: там ли нашли «стрелочника»?

В Ухте Александр Фролов был чемпионом, а вот в липецких условиях перестал давать результат.

Мини-футбольный ЛКС решил отправить в отставку главного тренера Александра Фролова.

Как стало известно GOROD48, при увольнении была использована формулировка «в связи с неудовлетворительными результатами команды».

Напомним, что ЛКС неплохо стартовал в высшей лиге - с ничьей и победы, но затем команда начала чаще проигрывать. В частности, вчера ЛКС был «уничтожен» в подмосковном Троицке командой «Алмаз-АЛРОСА» из якутского Мирного - 6:1.

Причины вчерашнего поражения мы разбирали. Руководство клуба решило отправить команду на матч с лидером в день игры (!), и футболистам пришлось выходить на площадку практически сразу из автобуса, будучи выжатыми, как лимон, после долгой зимней дороги. Скорее всего, в этой ситуации привести подопечных к победе над сильнейшей командой лиги не смогли бы ни Хавбер Солано (15 лет тренировал сборную Испании, двукратный чемпион мира), ни Сергей Скорович (уникальный специалист в мировом футболе, тренирует все сборные России различных возрастов).

Но у нас крайним сделали Фролова. По информации GOROD48, и в другие города ЛКС ездил в день матчей, что вряд ли помогало тренеру добиваться хороших результатов.

46-летний Фролов - самый титулованный липецкий тренер по мини-футболу. Классический Self-made man (Человек, сделавший себя сам). Начинал в мини-футболе, как вратарь, прошел все ступени в команде от игрока, помощника тренера до главного тренера. Сравнительно недавно в 2015 году он привел «Ухту» к победе в турнире высшей лиги.

Выходит, с «Ухтой» у него все получалось, а в ЛКС он разучился тренировать? Или все-таки условия для работы в Липецке не способствовали результату? Того ли сделали «стрелочником» в клубе, не дав доработать даже до Нового Года? Или кто-то таким образом прикрыл свои просчеты?







Фролова качали в Ухте - в том числе, игрок нынешнего состава ЛКС Алексей Кравцов.



По нашей информации от ЛКС требовали уже зимой занимать место не ниже 6-го. Не слишком ли смело для новичка высшей лиги? И обеспечена ли команда одними из шести лучших условий в лиге? Мы, например, легко назовем 6 команд высшей лиги, которые на выезды в другие города ездят не в день матча.

На пост преемника Фролова прочат 48-летнего Александра Соколова, когда-то уже работавшего в МФК «Липецк» помощников у Игоря Лысенко еще в ту пору, когда липецкий мини-футбол выступал в суперлиге. Сложно сказать, поможет ли эта перестановка и в тренера ли дело.

Впрочем, давайте не будем о грустном. Посмотрим на ситуацию с единственно возможной стороны, ибо, как сказал мудрец, если не можешь объяснить что-либо логикой, то отнесись к этому с юмором. Похоже, пока ЛКС не вытравит свой любительский подход к серьезным соревнованиям (кстати, по документам клуб так и остается любительским), то веселиться нам придется еще не один раз.



Фото amfr.ru

