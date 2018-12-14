Вместе с банкиром под суд пойдут и заемщики

Их дела суд рассмотрит в особом порядке.

Напомним, что в Липецкой области завершено расследование уголовного дела бывшего управляющего Усманским филиалом АО «Россельхозбанк». Действия 28-летнего банкира следствием квалифицированы по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за незаконные действия) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам организации).

По данным следствия, обвиняемый, получил взятки на общую сумму более 1,5 миллионов рублей от клиентов банка за выдачу им кредитов без проведения надлежащей проверки их документов. Таким образом, ипотечные займы получили шестеро жителей Усманского района, имеющие долги в других финансовых организациях и неплатежеспособные. В результате образовавшейся кредиторской задолженности банку причинен материальный ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

Как сообщает сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления бывший банковский работник признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Кроме него, к уголовной ответственности привлекаются и заемщики, предоставившие в банк поддельные документы и не заплатившие по счетам. Их действия в зависимости от роли каждого следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сере кредитования в крупном размере). В ходе расследования пятеро фигурантов признались в содеянном и ходатайствовали о рассмотрении уголовных дел судом в особом порядке.