Липчане в этом году взяли мало автокредитов

Всего на 3,4 млрд рублей

По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2018 года банки выдали автокредитов на общую сумму 56,9 млрд. руб. Это на 17,7% больше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года (48,5 млрд. руб.). Таким образом, объемы выдачи автокредитов в октябре 2018 года стали рекордными за все время наблюдения за этим видом розничного кредитования.



Но, если по стране наблюдается резкий скачок автокредитования, то Липецкая область попала в число регионов, где автокредиты брали нехотя.



Наименьшие суммы выданных за 10 месяцев 2018 года автокредитов были отмечены в Ярославской (3,3 млрд. руб.), Вологодской (3,3 млрд. руб.), Кировской (3,3 млрд. руб.), Липецкой (3,4 млрд. руб.) и Пензенской (3,6 млрд. руб.) областях, сообщает Национальное бюро кредитных историй.



Но все равно, объем автокредитования в Липецкой области вырос на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Это один из самых маленьких приростов по стране.

