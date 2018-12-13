Общество

сегодня, 18:36

Липчане в этом году взяли мало автокредитов

6 466
#автомобили #кредиты
Липчане в этом году взяли мало автокредитов

Всего на 3,4 млрд рублей

По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2018 года банки выдали автокредитов на общую сумму 56,9 млрд. руб. Это на 17,7% больше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года (48,5 млрд. руб.). Таким образом, объемы выдачи автокредитов в октябре 2018 года стали рекордными за все время наблюдения за этим видом розничного кредитования.

Но, если по стране наблюдается резкий скачок автокредитования, то Липецкая область попала в число регионов, где автокредиты брали нехотя. 

Наименьшие суммы выданных за 10 месяцев 2018 года автокредитов  были отмечены в Ярославской (3,3 млрд. руб.), Вологодской (3,3 млрд. руб.), Кировской (3,3 млрд. руб.), Липецкой (3,4 млрд. руб.) и Пензенской (3,6 млрд. руб.) областях, сообщает Национальное бюро кредитных историй. 

Но все равно, объем автокредитования в Липецкой области вырос на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Это один из самых маленьких приростов по стране.
6 466
#автомобили #кредиты

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Для

11 минут назад
Артамонова трагедия
ответить

евлампий

36 минут назад
а че на автовозе старье
ответить

Взять то легко,

38 минут назад
а отдавать -кишка тонка!
ответить

Биткоин

45 минут назад
Авто подорожало почти в два раза.А зарплата на том же уровне 2014 года.Зато мля Крем наш,видать Алина Крым то,и не просила.
ответить

Хломс

54 минуты назад
Видите Ватсон? туловищи осознали свою карму - жить ради кредита. Они даже не понимают - что рабство было отменено совсем недавно. Но им внушили стиль жизни - меряться писюнами: у кого круче фольга на колесах, айфон, блатные номера, дорогие шмотки - это их уровень жизни. а когда приходит Старость - овощи вспоминают про детей...мол подай стакан воды...но уже выросло поколение ЕГЭ и АУЕ - овощи по факту...+ вакцины прививки, и за это наши предки умрали во 2МВ. Такие дела Ватсон...
ответить

липчанка

сегодня, 18:47
да хорош уже сколько можно все в кредитах а платить не платят
ответить

Еще в рубрике

22 декабря у «Звездного» перекроют второстепенную дорогу
#Новый год
8
22 декабря у «Звездного» перекроют второстепенную дорогу

сегодня, 17:14

Общество
В расписание муниципальных маршрутов №№9 и 26 внесены изменения
#транспорт
3
В расписание муниципальных маршрутов №№9 и 26 внесены изменения

сегодня, 16:31

Общество
ОГУП «ЛОКК» умирает как управляющая компания
#ОГУП ЛОКК
21
ОГУП «ЛОКК» умирает как управляющая компания

сегодня, 15:47

Общество
Мэрия Липецка намерена забрать себе долгострой
#долгострой
18
Мэрия Липецка намерена забрать себе долгострой

сегодня, 14:56

Общество
Комаров в общежитии скоро вытравят
#комары #ЖКХ #жалоба
2
Комаров в общежитии скоро вытравят

сегодня, 13:52

Общество
Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине
#собаки #жалоба #Университетский
112
Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине

сегодня, 13:36

Общество