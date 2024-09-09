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17 минут назад

Под Липецком погиб водитель «ВАЗ-2107»

«Семёрка» перевернулась после столкновения с «Фордом».

Сегодня в 12.00 в Липецком округе на 278-м километре дороги Орел-Тамбов (в районе поворота на Сенцово после Кулешовки) столкнулись автомобили «ВАЗ 2107» и «Форд Фокус». От удара «семёрка» перевернулась. 

Водитель автомобиля «ВАЗ 2107» скончался до приезда скорой медицинской помощи. 

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— На месте работает следственно-оперативная группа.  Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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