Под Липецком погиб водитель «ВАЗ-2107»

«Семёрка» перевернулась после столкновения с «Фордом».

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— На месте работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

— На месте работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Сегодня в 12.00 в Липецком округе на 278-м километре дороги Орел-Тамбов (в районе поворота на Сенцово после Кулешовки) столкнулись автомобили «ВАЗ 2107» и «Форд Фокус». От удара «семёрка» перевернулась.Водитель автомобиля «ВАЗ 2107» скончался до приезда скорой медицинской помощи.