С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Жителя Липецка обвиняют в убийстве семейной пары, поджоге их квартиры и угоне автомобиля
Происшествия
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17 минут назад
Под Липецком погиб водитель «ВАЗ-2107»
«Семёрка» перевернулась после столкновения с «Фордом».
Водитель автомобиля «ВАЗ 2107» скончался до приезда скорой медицинской помощи.
— На месте работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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