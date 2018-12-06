Бизнес

14 минут назад

В Хлевенском районе подвели итоги культурного года

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В Хлевенском районе подвели итоги культурного года

Большой отчетный концерт творческих коллективов состоялся в с.Хлевное 25 ноября. Более 150 артистов выступили на сцене Хлевенского дома культуры и продемонстрировали свои творческие достижения ушедшего года. В рамках концерта прошел конкурс между хлевенскими учреждениями культуры на лучшего организатора досуга населения.

Мероприятия приурочили к 65-летию Липецкой области. Власти региона уделяют особое внимание развитию культурно-досуговой жизни населения. Восстанавливают и строят дома культуры, развивают условия для творческой деятельности людей.

"Сегодня в области делается очень много: и строительство новых домов культуры, и ремонт старых. В последнее время культуре уделяется больше внимания, чем раньше, и мы этому радуемся", - заметил Михаил Лисов, глава администрации Хлевенского муниципального района.
Участники концерта поразили зрителей своим талантом и мастерством. Гости не уставали аплодировать и кричать «браво». Это был настоящий праздник искусства, подаривший всем причастным к нему восторг и радость.

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