В Хлевенском районе подвели итоги культурного года

Большой отчетный концерт творческих коллективов состоялся в с.Хлевное 25 ноября. Более 150 артистов выступили на сцене Хлевенского дома культуры и продемонстрировали свои творческие достижения ушедшего года. В рамках концерта прошел конкурс между хлевенскими учреждениями культуры на лучшего организатора досуга населения.

Мероприятия приурочили к 65-летию Липецкой области. Власти региона уделяют особое внимание развитию культурно-досуговой жизни населения. Восстанавливают и строят дома культуры, развивают условия для творческой деятельности людей.





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Участники концерта поразили зрителей своим талантом и мастерством. Гости не уставали аплодировать и кричать «браво». Это был настоящий праздник искусства, подаривший всем причастным к нему восторг и радость.





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"Сегодня в области делается очень много: и строительство новых домов культуры, и ремонт старых. В последнее время культуре уделяется больше внимания, чем раньше, и мы этому радуемся", - заметил Михаил Лисов, глава администрации Хлевенского муниципального района.