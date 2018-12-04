Жителя Калмыкии задержали в Липецкой области у врезки в нефтепровод

Прокурор Становлянского района направил в суд уголовное дело, возбужденному в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в краже.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в июле этого года мужчина через врезку пытался скачать из магистрального нефтепродуктопровода «Куйбышев-Брянск» дизельное топливо. За этим занятием гостя из Калмыкии застали полицейские.



Преступление, инкриминируемое обвиняемому, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

