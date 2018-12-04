Происшествия

сегодня, 11:04

Жителя Калмыкии задержали в Липецкой области у врезки в нефтепровод

6 884
#кража
1
Жителя Калмыкии задержали в Липецкой области у врезки в нефтепровод

Прокурор Становлянского района направил в суд уголовное дело, возбужденному в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в краже.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в июле этого года мужчина через врезку пытался скачать из магистрального нефтепродуктопровода «Куйбышев-Брянск» дизельное топливо. За этим занятием гостя из Калмыкии застали полицейские. 

Преступление, инкриминируемое обвиняемому, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.
6 884
#кража
1

Комментарии (6)

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Логика

19 минут назад
Ну теперь, если бы у народа воровал никто и не заметил....а толстосум не отдаст и капли
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Ну теперь

49 минут назад
Видимо топливо подешевеет!Да мне плевать куда врезался этот калмык,он же не у народа воровал,а у олигарха-толстосума.Капитализм на дворе,проснитесь!
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888

53 минуты назад
НЕ ПАТРИОТ, возможно , и русский, но безграмотный
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НЕ ПАТРИОТ

56 минут назад
"Жителя Калмыкии задержали в Липецкой области врезки в нефтепровод" - это написал русский человек?
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Эй писаки!

57 минут назад
предлог в заголовке пропустили
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дед Пихто

57 минут назад
Врезку-то калмык сделал, но теперь кому она принадлежит? Ни вжись не поверю. что её заварили, значит кто-то её будет эксплуатировать. Теперь силовики наживутся.
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