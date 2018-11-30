Происшествия

35 минут назад

Липецкий маньяк - тот самый!

6 1681
#маньяк
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Липецкий маньяк - тот самый!

В Следственном комитете развеяли слухи о том, что задержанный по подозрению в трех изнасилованиях и одной не задавшейся попытке мужчина - не тот, кто нападал на женщин.

В СУ СК РФ по Липецкой области подтвердили то, что задержанный жителями села Ильино 8 октября 41-летний уроженец Казахстана, тот самый маньяк, на счету которого три изнасилования и, по крайней мере, одно покушение на изнасилование.

- У нас на руках пока нет документальный выводов генетической экспертизы, но нам уже известны ее результаты. Со стопроцентной точностью можно считать, что арестованный по обвинению в нападениях на женщин - тот самый человек, кто совершил эти преступления, - сообщили GOROD48 в ведомстве.

Сомнения в том, что 41-летний задержанный - тот самый маньяк, запугавший липецких женщин (слухи об изнасилованиях подогревала распространявшаяся в соцсетях полицейская ориентировка на розыск подозреваемого), породила одна из потерпевших, не опознавшая в предъявленном ей арестанте напавшего на нее мужчину.

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- У следствия есть все основания считать арестованного тем самым мужчиной, который подозревается в серии преступлений на сексуальной почве. Кстати, при обыске его места жительства были обнаружены прямые улики, свидетельствующие о то, что задержанный в селе Ильино мужчина - тот самый, кто нападал на женщин в Липецке, - сообщала ранее GOROD48 старший помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.

И вот у следователей появились данные генетической экспертизы (маньяк оставил на одежде и телах потерпевших следы своих биологических выделений, что позволило еще до задержания подозреваемого установить, что это был один и тот же мужчина), которые являются самой неопровержимой уликой.

Напомним, что арестованный отрицает все инкриминируемые ему преступные эпизоды. Ранее, во время жизни в Казахстане, он был трижды судим - за воровство и за причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений.
6 1681
#маньяк
1

Комментарии (6)

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Енот

5 минут назад
Липецким женщинам надо ходить с газовыми баллончиками или с ножами, предупрежден-значит вооружен,как говорил судья Уоргрейв.
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Юрий

8 минут назад
Я его сам изнасилую. Отдайте го мне.
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Юрий

9 минут назад
На соседа моего похож. Кстати у соседа моегомного детей.
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белорыбье

13 минут назад
понаехало всякое вшивое чмо
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Вопрос

23 минуты назад
Если следы спермы на одеждах жертв, то он без преза чтоли тарабанился? "Наградил" болезнью какой-то оттарабаненых? Так его поймал, менты или жители Ильино?
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Липецк

27 минут назад
А как он будучи ранее неоднокоатно судим в Казахстане получил документы для проживания в России?
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