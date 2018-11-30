Липецкий маньяк - тот самый!

В Следственном комитете развеяли слухи о том, что задержанный по подозрению в трех изнасилованиях и одной не задавшейся попытке мужчина - не тот, кто нападал на женщин.





- У нас на руках пока нет документальный выводов генетической экспертизы, но нам уже известны ее результаты. Со стопроцентной точностью можно считать, что арестованный по обвинению в нападениях на женщин - тот самый человек, кто совершил эти преступления, - сообщили GOROD48 в ведомстве.



Сомнения в том, что 41-летний задержанный - тот самый маньяк, запугавший липецких женщин (слухи об изнасилованиях подогревала распространявшаяся в соцсетях полицейская ориентировка на розыск подозреваемого), породила одна из потерпевших, не опознавшая в предъявленном ей арестанте напавшего на нее мужчину.







- У следствия есть все основания считать арестованного тем самым мужчиной, который подозревается в серии преступлений на сексуальной почве. Кстати, при обыске его места жительства были обнаружены прямые улики, свидетельствующие о то, что задержанный в селе Ильино мужчина - тот самый, кто нападал на женщин в Липецке, - сообщала ранее GOROD48 старший помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.



И вот у следователей появились данные генетической экспертизы (маньяк оставил на одежде и телах потерпевших следы своих биологических выделений, что позволило еще до задержания подозреваемого установить, что это был один и тот же мужчина), которые являются самой неопровержимой уликой.



Напомним, что арестованный отрицает все инкриминируемые ему преступные эпизоды. Ранее, во время жизни в Казахстане, он был трижды судим - за воровство и за причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений. В СУ СК РФ по Липецкой области подтвердили то, что задержанный жителями села Ильино 8 октября 41-летний уроженец Казахстана, тот самый маньяк, на счету которого три изнасилования и, по крайней мере, одно покушение на изнасилование.- У нас на руках пока нет документальный выводов генетической экспертизы, но нам уже известны ее результаты. Со стопроцентной точностью можно считать, что арестованный по обвинению в нападениях на женщин - тот самый человек, кто совершил эти преступления, - сообщили GOROD48 в ведомстве.Сомнения в том, что 41-летний задержанный - тот самый маньяк, запугавший липецких женщин (слухи об изнасилованиях подогревала распространявшаяся в соцсетях полицейская ориентировка на розыск подозреваемого), породила одна из потерпевших, не опознавшая в предъявленном ей арестанте напавшего на нее мужчину.- У следствия есть все основания считать арестованного тем самым мужчиной, который подозревается в серии преступлений на сексуальной почве. Кстати, при обыске его места жительства были обнаружены прямые улики, свидетельствующие о то, что задержанный в селе Ильино мужчина - тот самый, кто нападал на женщин в Липецке, - сообщала ранее GOROD48 старший помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.И вот у следователей появились данные генетической экспертизы (маньяк оставил на одежде и телах потерпевших следы своих биологических выделений, что позволило еще до задержания подозреваемого установить, что это был один и тот же мужчина), которые являются самой неопровержимой уликой.Напомним, что арестованный отрицает все инкриминируемые ему преступные эпизоды. Ранее, во время жизни в Казахстане, он был трижды судим - за воровство и за причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений.