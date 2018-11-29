Происшествия

36 минут назад

Крупную квартирную кражу раскрыли в Липецке

375
#кража
Крупную квартирную кражу раскрыли в Липецке

Полицейским понадобилось несколько часов, чтобы найти преступника.

27 ноября в полицию обратился 28-летний житель Липецка с заявлением о краже из его квартиры на улице Баумана 91 000 рублей. При этом, мужчина не мог понять как украли деньги - жилье никто не взламывал.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в этот же день оперативники уголовного розыска по подозрению в краже задержали 31-летнего мужчину. Выяснилось, что он работает вместе с обворованным липчанином.
375
#кража

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