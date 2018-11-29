Крупную квартирную кражу раскрыли в Липецке

Полицейским понадобилось несколько часов, чтобы найти преступника.

27 ноября в полицию обратился 28-летний житель Липецка с заявлением о краже из его квартиры на улице Баумана 91 000 рублей. При этом, мужчина не мог понять как украли деньги - жилье никто не взламывал.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в этот же день оперативники уголовного розыска по подозрению в краже задержали 31-летнего мужчину. Выяснилось, что он работает вместе с обворованным липчанином.