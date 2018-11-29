Здоровый регион

40 минут назад

«Мужчина должен быть сильным и смелым!»

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#Здоровый регион #кикбоксинг #двигательная активность
«Мужчина должен быть сильным и смелым!»

Так говорит заслуженный мастер спорта трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, многократный чемпион России, мастер спорта по боксу Дмитрий Красичков.

Прославленный спортсмен стал лидером для молодых чаплыгинцев. В городе работает уникальный для Липецкой области православный клуб «Александр Пересвет». Здесь ребята и молодые люди от 6 до 30 лет абсолютно бесплатно занимаются под руководством знаменитого спортсмена и священников. Как сочетаются такой жесткий спорт как кикбоксинг и православная философия, спарринги и молитва, - выясняла Дина Кюнбергер.
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#Здоровый регион #кикбоксинг #двигательная активность

Комментарии (2)

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Боцман

9 минут назад
Это - Б-гоугодное дело.
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.....

25 минут назад
А что молодцы!!!да еще безсплатно!!!что в наше время редкость
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