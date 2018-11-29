«Мужчина должен быть сильным и смелым!»

Так говорит заслуженный мастер спорта трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, многократный чемпион России, мастер спорта по боксу Дмитрий Красичков.
Прославленный спортсмен стал лидером для молодых чаплыгинцев. В городе работает уникальный для Липецкой области православный
клуб «Александр Пересвет». Здесь ребята и молодые люди от 6 до 30 лет абсолютно бесплатно занимаются под руководством знаменитого спортсмена и священников. Как сочетаются такой жесткий спорт как кикбоксинг и православная философия, спарринги и молитва, - выясняла Дина Кюнбергер.
Боцман
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