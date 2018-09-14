В Липецкой области до +28

15-16 сентября в Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются небольшие дожди и грозы. 17 сентября при перемещении с запада на восток через нашу территорию холодного атмосферного фронта пройдут дожди, местами с грозами и ветром до 17 м/с.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 15-16 сентября 18-20 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше климатической нормы, 17 сентября — 14-15 градусов тепла, что на 3-4 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла,, днем температура составит от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +11 до +13 градусов, днем от 26 до 28 градусов тепла.



День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.



