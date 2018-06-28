В Липецке массовое отключение воды

В связи с производством ремонтных работ 29 июня с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:

- ул. Ильича, 48; - частный сектор: переулок 1-й Театральный; переулок 2-й Театральный; переулок Парковый; ул. Ватутина; переулок Лесной; переулок 2-й Лесной; переулок Садовый; переулок 2-й Садовый; переулок Стандартный; ул. Зеленая; переулок Моторный; переулок 2-й Моторный; переулок Линейный; переулок Сосновый; ул. Краснодонская; ул. О. Кошевого; переулок Спортивный; ул. Севастопольская; ул. Матросова; ул. Панфилова; ул. Докучаева; переулок Ильича; проезд Ильича; ул. Социалистическая; ул. Целинная; ул. Партизанская; ул. Новоселова; ул. Лобачевского; ул. С. Ковалевской; ул. Спартака; ул. Украинская. - проспект Победы, 3, 19а, 21, 25, 21в, 5, 5а, 7, 7а, 11, 19, 15, 17, 27; - ул. Мичурина, 42, 32, 34, 36, 38; - ул. Неделина, 55, 53, 55а, 61, 57, 59, 30, 30/1, 32; - площадь Победы, 3. Подвоз воды: по заявкам жителей. Также, в этот день, с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды в районе Опытной станции:



- ул. Боевой проезд, 24а (Школа №14);

- частный сектор: ул. Ботаническая; ул. Железнякова; ул. Селекционная; ул. Гусева; ул. Лебедянская; ул. Пугачева; ул. Трубная; ул. Совхозная; ул. Полевая; ул. Можайского; ул. пос. Трубного завода; ул. Боевой проезд, 24-43.

Подвоз воды: ул. Боевой проезд, 24а (Школа №14) и по заявкам жителей.



Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075

