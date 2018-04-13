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В Липецке разыскивают похитителя сковородок

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#кража #магазин
В Липецке разыскивают похитителя сковородок

Мужчина крал «женские» товары.

Мировой судья СУ №4 Октябрьского района Липецка рассмотрел обвинение в отношении жителя регионального центра. Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и кражи. И на этот раз липчанин снова попался на воровстве.

Как указано в материалах суда, мужчина промышлял кражами из магазинов. Ему вменили в ответственность два эпизода, 17 и 18 октября. Оба раза лже-покупатель крал товары из одного и того же магазина, «Карусели» на улице Катукова. В первый день он украл сковородку и прихватил к ней утюжок для волос. Во втором случае его внимание привлекли дорогие шоколадные конфеты и точно такая же сковорода. Скрыться с товарами ему не дали сотрудники магазина. Имущественный ущерб оценили в 3 749 рублей 70 копеек.

Вынести мужчине приговор не удалось. Его не нашли по адресу регистрации, было принято решение вернуть дело следствию до розыска подсудимого. Как только прокуратура найдет мужчину, его поместят в СИЗО.
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#кража #магазин

Комментарии (4)

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прокуратура никого

13 минут назад
Не ищет))))),ищут менты
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Учение свет

17 минут назад
Голос разума, ну да, ты прав... У тупого мозгов нет, сам виноват, а тем что скрывается, только наказание ужесточит. И ведь таких тупых быдланов не мало в нашей Жемчужине.)
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Голос разума

26 минут назад
111, Может он в СИЗО попадет не из за 5 тысяч а из за того что он * ,ть тупой? А "Чинуш" после воровства 50 миллионов в испанию потому что хитрый
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111

35 минут назад
За 5 тысяч в СИЗО, а чинуш за 50 миллионов куда? В Испанию на отдых?
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