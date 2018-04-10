В мире
сегодня, 12:27
Директор больницы подтвердила выписку Юлии Скрипаль
124
Ранее СМИ сообщали об эвакуации Юлии Скрипаль в безопасное место.
Юлию Скрипаль выписали из больницы, - подтвердила директор госпиталя в Солсбери Кристин Бланшард
"Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс ", — добавила она.
На прошлой неделе Юлия Скрипаль впервые выступила с заявлением. По ее словам, она быстро идет на поправку. Вскоре после этого стало известно, что Сергею Скрипалю также стало лучше, его состояние перестало быть критическим.
Четвертого марта Скрипалей нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что бывшего полковника ГРУ, работавшего на британскую разведку, и его дочь отравили веществом А-234, к которому приравнивают "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому российское государство, Москва категорически отрицает все обвинения, - передает РИА-Новости.
"Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс ", — добавила она.
На прошлой неделе Юлия Скрипаль впервые выступила с заявлением. По ее словам, она быстро идет на поправку. Вскоре после этого стало известно, что Сергею Скрипалю также стало лучше, его состояние перестало быть критическим.
Четвертого марта Скрипалей нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что бывшего полковника ГРУ, работавшего на британскую разведку, и его дочь отравили веществом А-234, к которому приравнивают "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому российское государство, Москва категорически отрицает все обвинения, - передает РИА-Новости.
124