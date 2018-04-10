В мире

сегодня, 12:27

Директор больницы подтвердила выписку Юлии Скрипаль

124
#Дело Скрипаля
Директор больницы подтвердила выписку Юлии Скрипаль

Ранее СМИ сообщали об эвакуации Юлии Скрипаль в безопасное место.

Юлию Скрипаль выписали из больницы, - подтвердила директор госпиталя в Солсбери Кристин Бланшард

"Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс ", — добавила она.

На прошлой неделе Юлия Скрипаль впервые выступила с заявлением. По ее словам, она быстро идет на поправку. Вскоре после этого стало известно, что Сергею Скрипалю также стало лучше, его состояние перестало быть критическим.

Четвертого марта Скрипалей нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что бывшего полковника ГРУ, работавшего на британскую разведку, и его дочь отравили веществом А-234, к которому приравнивают "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому российское государство, Москва категорически отрицает все обвинения, - передает РИА-Новости.
124
#Дело Скрипаля

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии
#США #Сирия
2
Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

сегодня, 13:03

В мире
СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии‍
#США #Сирия #Россия
СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии‍

сегодня, 11:11

В мире
СМИ сообщили об эвакуации Юлии Скрипаль в «безопасное место»‍
#Дело Скрипаля
СМИ сообщили об эвакуации Юлии Скрипаль в «безопасное место»‍

сегодня, 11:06

В мире
Китай намерен снизить пошлины на ввозимые товары‍
Китай намерен снизить пошлины на ввозимые товары‍

сегодня, 08:59

В мире
В США школьный автобус врезался в пролет эстакады
В США школьный автобус врезался в пролет эстакады

вчера, 16:03

В мире
В Берлине построят церковь, мечеть и синагогу в одном храме‍
В Берлине построят церковь, мечеть и синагогу в одном храме‍

вчера, 15:07

В мире