Происшествия

сегодня, 18:37

Два дома горели в Липецкой области

593
#пожар #дом
Два дома горели в Липецкой области
Сегодня в 14:51 в Усмани на улице Железнодорожная, 79 загорелся дом. На месте работали два отделения 34 ПСЧ, ВПО ФКУ ИК -7, два добровольца. В результате загорания огнем уничтожена кровля по всей площади и повреждена внутренняя отделка  на площади 12 кв. м.

В 16:31 загорелся двухэтажный дом в селе Хлевное на улице Свободы, 2. Пожар начался в квартире на первом этаже. К месту вызова выехали два отделения 27 ПСЧ, 1 отделение ОПСП-1, два добровольца. В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и имущество по всей площади.

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.
593
#пожар #дом

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке на реке Воронеж погиб человек
#река
15
В Липецке на реке Воронеж погиб человек

сегодня, 11:36

Происшествия
В Липецке горит квартира (LIVE)
#пожар
13
В Липецке горит квартира (LIVE)

сегодня, 11:17

Происшествия
В столкновении грузовика и легковушки пострадал ребенок
#дтп
20
В столкновении грузовика и легковушки пострадал ребенок

сегодня, 10:02

Происшествия
В Липецкой области столкнулись две легковушки
#дтп
В Липецкой области столкнулись две легковушки

сегодня, 09:12

Происшествия
Пассажирский автобус остановили из-за подозрительного предмета
#подозрительный предмет
22
Пассажирский автобус остановили из-за подозрительного предмета

вчера, 17:10

Происшествия
В Липецкой области подтопило две дороги
#паводок
1
В Липецкой области подтопило две дороги

вчера, 14:38

Происшествия