Два дома горели в Липецкой области

Сегодня в 14:51 в Усмани на улице Железнодорожная, 79 загорелся дом. На месте работали два отделения 34 ПСЧ, ВПО ФКУ ИК -7, два добровольца. В результате загорания огнем уничтожена кровля по всей площади и повреждена внутренняя отделка на площади 12 кв. м.



В 16:31 загорелся двухэтажный дом в селе Хлевное на улице Свободы, 2. Пожар начался в квартире на первом этаже. К месту вызова выехали два отделения 27 ПСЧ, 1 отделение ОПСП-1, два добровольца. В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и имущество по всей площади.



Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

