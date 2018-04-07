Спорт

сегодня, 14:41

Видеотрансляция матча «Металлург» - «Энергомаш» (Белгород)

449
#Футбол #трансляция
2
Видеотрансляция матча «Металлург» - «Энергомаш» (Белгород)

Сегодня «сталевары» проводят первый официальный матч в 2018 году.

449
#Футбол #трансляция
2

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