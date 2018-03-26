В Липецкой области пройдет Всероссийский семинар-совещание по реализации развития образования

Всероссийский семинар-совещание по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» пройдет 28-29 марта 2018 года на базе ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» – стажировочной площадке мероприятия.

Как сообщают в управлении образования и науки Липецкой области, «Институт развития образования» в рамках деятельности стажировочной площадки по реализации мероприятия «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 28-29 марта 2018 года проводит Всероссийский семинар-совещание по теме: «Коммуникативная технология иноязычного образования: опыт достижения образовательных результатов ФГОС в регионах РФ».

Всероссийский семинар-совещание проводится при участии управления образования и науки Липецкой области, ассоциации учителей и преподавателей иностранных языков Липецкой области в очном и очно-дистанционном режимах.

28 марта в режиме очного общения состоится обсуждение актуальных проблем иноязычного образования в условиях перехода на новый ФГОС, обсуждение проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные языки». На семинаре предполагается обмен опытом методистов и учителей-практиков из различных регионов РФ, выступление авторов федеральной линии УМК по английскому языку, подведение итогов Всероссийского конкурса статей «Практическое использование современных технологий обучения английскому языку: из опыта учителя на примере УМК «Английский язык» для 2–11 классов (авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др.)».

29 марта 2018 на пленарном заседании в режиме видеоконференции (вебинара) будут представлены основные приоритеты региональной политики в сфере образования, опыт реализации федеральных целевых образовательных проектов, организация системы иноязычного образования в Липецкой области рамках ФЦП «Развитие образования». В выступлениях ученых, методистов и учителей будет обобщен опыт использования коммуникативной технологии иноязычного образования, разработанный Липецкой научной методической школой и реализованный в федеральной линии УМК по английскому языку издательства «Просвещение».

Для участия в семинаре-совещании приглашаются руководящие и педагогические работники сферы образования, представители общественных структур и организаций.

Желающим принять участие во Всероссийском семинаре-совещании необходимо зарегистрироваться по ссылке http://sov.iro48.ru до 28.03.2018 г.