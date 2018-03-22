В микрорайоне «Елецкий» начинают записывать учеников в новую школу

Предварительная запись начнётся 2 апреля.

1 сентября средняя общеобразовательная школа № 60, расположенная в микрорайоне «Елецкий» города Липецка (ул. Осканова, д. 4), начнет обучение детей в 1-8, 10 классах.



Как сообщает департамент образования Липецка, предварительная запись учащихся 1-8, 10 классов на обучение в 2018-2019 учебном году начнется со 2 апреля 2018 года по телефону 72-74-75, а прием документов на обучение в 2018-2019 учебном году – по окончании процедуры получения общеобразовательным учреждением лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

