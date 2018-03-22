Общество

сегодня, 08:52

В микрорайоне «Елецкий» начинают записывать учеников в новую школу

5 904
#образование
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В микрорайоне «Елецкий» начинают записывать учеников в новую школу

Предварительная запись начнётся 2 апреля.

1 сентября средняя общеобразовательная школа № 60, расположенная в микрорайоне «Елецкий» города Липецка (ул. Осканова, д. 4), начнет обучение детей в 1-8, 10 классах.

Как сообщает департамент образования Липецка, предварительная запись учащихся 1-8, 10 классов на обучение в 2018-2019 учебном году начнется со 2 апреля 2018 года по телефону 72-74-75, а прием документов на обучение в 2018-2019 учебном году – по окончании процедуры получения общеобразовательным учреждением лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
5 904
#образование
2

Комментарии (5)

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Вася

24 минуты назад
С 9 пролетели похоже
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Татьяна

54 минуты назад
Будет ли приём детей в подготовительные группы?
ответить

123

сегодня, 09:38
Ольга, в новых школах никогда не бывает выпускных классов.
ответить

Ольга

сегодня, 09:24
А 9 класс где?
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оля

сегодня, 09:04
уррррра!!!!
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