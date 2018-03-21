Культура

51 минуту назад

Клип про Елец прошел в финал туристического конкурса

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#туризм #конкурс
Клип про Елец прошел в финал туристического конкурса

Древний город стал героем ролика.

Проекты из Липецкой области прошли в финал туристического конкурса «Диво России». Как сообщают организаторы соревнования, на конкурс от регионов Центрального округа было подано 192 заявки.

Ролик «Елец – жемчужина Черноземья» вошел в число лучших в номинации «Малые города России». Первым в категории «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи» стал проект «Приглашаем в Елецкий краеведческий музей». Они будут представлены Экспертному Совету в ходе проведения финала V фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России» - 2018 по Центральному федеральному округу.


Итог соревнования проведут 3-4 апреля 2018 года во Владимире и Гороховце при поддержке Комитета по туризму администрации Владимирской области.
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#туризм #конкурс

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