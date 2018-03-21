Клип про Елец прошел в финал туристического конкурса

Древний город стал героем ролика.

Проекты из Липецкой области прошли в финал туристического конкурса «Диво России». Как сообщают организаторы соревнования, на конкурс от регионов Центрального округа было подано 192 заявки.



Ролик «Елец – жемчужина Черноземья» вошел в число лучших в номинации «Малые города России». Первым в категории «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи» стал проект «Приглашаем в Елецкий краеведческий музей». Они будут представлены Экспертному Совету в ходе проведения финала V фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России» - 2018 по Центральному федеральному округу.





Итог соревнования проведут 3-4 апреля 2018 года во Владимире и Гороховце при поддержке Комитета по туризму администрации Владимирской области.