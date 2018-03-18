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47 минут назад
Владимир Путин проголосовал на избирательном участке в Москве
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Владимир Путин принял участие в президентских выборах-2018.
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах.
По традиции Путин отдал свой голос в здании Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте на избирательном участке № 2151 в Москве.
Глава государства регулярно голосует на этом участке. Так в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.В этом же месте Путин голосовал на выборах президента РФ в 2000, 2004, 2008, и 2012 годы.
Президент отметил, что будет считать для себя успешным любой результат, который позволит ему возглавить страну, - пишут "Известия".
«Любой. Что дает право исполнять должность президента», — сказал Путин.
В Москве 3620 избирательных участков открылись в 08:00. Они будут работать до 20:00 по московскому времени.
По традиции Путин отдал свой голос в здании Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте на избирательном участке № 2151 в Москве.
Глава государства регулярно голосует на этом участке. Так в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.В этом же месте Путин голосовал на выборах президента РФ в 2000, 2004, 2008, и 2012 годы.
Президент отметил, что будет считать для себя успешным любой результат, который позволит ему возглавить страну, - пишут "Известия".
«Любой. Что дает право исполнять должность президента», — сказал Путин.
В Москве 3620 избирательных участков открылись в 08:00. Они будут работать до 20:00 по московскому времени.
118
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