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В Санкт-Петербурге возбудили дело против въехавшего в переход водителя
В отношении водителя, въехавшего в подземный переход в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Инцидент произошел в среду в первой половине дня. Неизвестный на внедорожнике въехал в пешеходный подземный переход, в котором расположен вход на станцию метро "Московская-1" (от этой станции отправляется транспорт в аэропорт Пулково). В результате происшествия никто не пострадал.
"Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, заехавшего в пешеходный переход станции метро "Московская-1" на автомобиле. По данному факту отделом дознания управления полиции на метрополитене ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК России ("Хулиганство")", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что за рулем находился 62-летний житель Петербурга. Он пояснил полицейским, что хотел проверить, сможет ли его автомобиль проехать через подземный переход.
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