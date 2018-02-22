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В Санкт-Петербурге возбудили дело против въехавшего в переход водителя‍

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#Петербург #переход #водитель #ДТП
В Санкт-Петербурге возбудили дело против въехавшего в переход водителя‍

В отношении водителя, въехавшего в подземный переход в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в связи со случившимся накануне инцидентом, когда на юге Петербурга внедорожник съехал в подземный переход около станции метро, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, - передает ТАСС.

Инцидент произошел в среду в первой половине дня. Неизвестный на внедорожнике въехал в пешеходный подземный переход, в котором расположен вход на станцию метро "Московская-1" (от этой станции отправляется транспорт в аэропорт Пулково). В результате происшествия никто не пострадал.

"Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, заехавшего в пешеходный переход станции метро "Московская-1" на автомобиле. По данному факту отделом дознания управления полиции на метрополитене ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК России ("Хулиганство")", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что за рулем находился 62-летний житель Петербурга. Он пояснил полицейским, что хотел проверить, сможет ли его автомобиль проехать через подземный переход.
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#Петербург #переход #водитель #ДТП

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