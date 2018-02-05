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Карантин объявлен в 32-х школах Липецка

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#карантин #ОРВИ #грипп
Карантин объявлен в 32-х школах Липецка

В тридцати одной школе карантин частичный. А завтра полностью на карантин уходят ещё одна-две школы.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 5 февраля, частичный карантин объявлен в тридцати одной школе Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 106 классов. Частично приостановлены занятия в школах № 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 77.

Пока полностью закрыта на карантин школа №41. Занятия там приостановлены со 2 по 11 февраля. Но уже завтра на карантин полностью уходит школа №12 - там приостанавливаются занятия с 6 по 15 февраля. Также о намерении полностью уйти на карантин заявила школа №8, но официальный документ в департамент пока не поступил.

Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
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#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (17)

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мэр

3 минуты назад
А чего толку от закрытия школ? Дети ходят в незакрытые на карантин секции, шляются по торговым центрам, кино и т.п. местам массового скопления людей, заражая себя и всех вокруг. Надо анализировать причины ежегодного массового заражения ОРВИ после массовой вакцинации населения.
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Устал ждать

4 минуты назад
12, 8 ,41 закрыли полностью! Будет ли общегородской карантин? Есть у кого информация , люди?!
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Кругом зараза.

5 минут назад
Очень много заболевших, ещё больше кто с соплями и кашлями в школу приходит.
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тербунатор

5 минут назад
долой учебу! нам ученые не нужны. всех работать за еду!
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Артем

7 минут назад
В школе 77 класса 6а болеют 11 человек реакции нету
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Департамент

11 минут назад
Я департамент, и я закрываю все школы
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медведев

19 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Ученик

20 минут назад
Заходя в комментарии, можно самоутвердиться
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Сын Антона

21 минуту назад
Антон, мам я жив
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Антон

22 минуты назад
ЗАКРОЙТЕ НА КАРАНТИН ВСЕ ШКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТ ВЫ ЧТО БОЛЬНЫЕ У МЕНЯ РЕБЁНОК УМЕР ОТ ОРВИ А ВЫ ТЯНЕТЕ С КАРАНТИНОМ
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