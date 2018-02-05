Карантин объявлен в 32-х школах Липецка

В тридцати одной школе карантин частичный. А завтра полностью на карантин уходят ещё одна-две школы.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 5 февраля, частичный карантин объявлен в тридцати одной школе Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 106 классов. Частично приостановлены занятия в школах № 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 77.



Пока полностью закрыта на карантин школа №41. Занятия там приостановлены со 2 по 11 февраля. Но уже завтра на карантин полностью уходит школа №12 - там приостанавливаются занятия с 6 по 15 февраля. Также о намерении полностью уйти на карантин заявила школа №8, но официальный документ в департамент пока не поступил.



Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».



Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.