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51 минуту назад

Земляне наблюдали лунное затмение и кровавую суперлуну

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#Суперлуние #Луна #лунное затмение
Земляне наблюдали лунное затмение и кровавую суперлуну

Жители Земли смогли понаблюдать сразу три уникальных небесных явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние.

Жители планеты 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна.

В социальных сетях люди активно делились фотографиями увиденного.

В этот день Луна максимально приблизилась к Земле и погрузилась в ее тень. Такое лунное затмение называют "кровавой" Луной.

Первое суперлуние в этом году произошло 2 января. Второе полнолуние месяца часто называют голубой Луной.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше чем на три дня.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух явлений (перигея и полнолуния) бывают довольно редко, - передает РИА-Новости.
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#Суперлуние #Луна #лунное затмение

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