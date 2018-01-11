Северо-атлантический циклон принесет в Липецкую область воздух из Арктики

Ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием северо-атлантического антициклона.



12 января ожидается небольшой снег, 13-14 января продолжится вторжение холодного арктического воздуха, осадки маловероятны. Температура с каждым днем будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 12-13 января — 6-8 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы, 14 января — 8-10 градусов мороза, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от -2 до -7.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от -4 до -6.

Самым теплым день 11 января в Липецке был в 2007 году, когда воздух прогрелся до +6, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1987 году — 31 градусов мороза.