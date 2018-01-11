Новое природоохранное оборудование НЛМК вышло на проектные мощности

Сегодня на Новолипецком металлургическом комбинате, основном предприятии международной Группы НЛМК, журналистам показали три экологических проекта, обошедшиеся предприятию в 1,8 миллиарда рублей.





Первыми мы увидели результаты реконструкции установки по приему сырья агломерационного цеха. Сырье из Стойленского ГОКа, студеновский известняк и данковский доломит поступают сюда зимой из гаражей размораживания. Груз сыпучий, поэтому при его транспортировке естественно появлялась пыль. Чтобы решить проблему, были установлены три рукавных фильтра модульного типа. Они пропускают 320 тысяч кубометров воздуха в час. Фильтры в 15 раз снизили концентрацию пыли при выгрузке сырья и его транспортировке по конвейерным галереям.





- Теперь степень очистки воздуха достигает 10 миллиграмм на кубический нанометр, - рассказывает начальник отделения усреднения и складирования шихтовки рудных ископаемых Виктор Бородин. – При увеличении производства мы добились снижения воздействия на окружающую среду. Мы даже не увидим, как происходит процесс очистки воздуха, так как все абсолютно герметично. Например, при ссыпании сырья из вагонов в бункер, пыль по трубопроводу поступает в аспирационную систему. На модернизацию мы затратили 400 миллионов рублей.





Наиболее затратной оказалась реконструкция аспирационной системы агломашин – 1,2 миллиарда рублей. Здесь смонтированы четыре электрофильтра производительностью 750 тысяч кубометров в час каждый. Также внедрена современная система пневмотранспорта угольной пыли, которую используют вторично в качестве сырья. Для наглядности журналистов пустили в самое сердце производства – зажигательный горн, где под воздействием горящей газовой смеси происходит спекание агломерата.





- Процесс очистки воздуха начинается с того момента, когда остывший агломерат поступает в дробилку и приходит все этапы обработки до получения готового сырья для производства чугуна, - отметил начальник отделения агломерации агломерационного цеха Дмитрий Решетников. – Сегодня мы уже видим результаты: концентрация пыли в выбросах в атмосферу уменьшилась в пять раз, а эффективность очистки выросла до 99%. А если посмотреть на мониторы, которые выводят информацию в режиме реального времени, то эти показатели на данный момент в три раза превосходят нормативы.





И напоследок журналисты посетили огнеупорный цех и увидели аспирационно-технологическую установку тракта выгрузки и подачи сыпучих материалов. Сюда в основном поступает известняк и доломит, которые затем подвергаются термической обработке. Но для начала сыпучие материалы нужно сгрузить.





В этот процесс теперь «вмешивается» 12 рукавных фильтров модульного типа производительностью 310 тысяч кубометров в час. Затраты на реконструкцию составили 228 миллионов рублей. Для транспортировки уловленной пыли был смонтирован телескопический рукав со встроенным вентилятором. Этот проект сократил выбросы на 16%. А пыль вновь возвращается в технологический процесс.





- Фильтрующая поверхность составляет порядка 3,5 тысяч квадратных метров, при общем количестве рукавов 1200 штук, - доложил начальник огнеупорного цеха Родион Степанов. - Степень очистки меньше 10 миллиграмм на кубический нанометр, или более 90 % выбросов. В целом даже работники цеха отметили, что на территории стало намного чище.





Эти и другие «зеленые технологии», которые обошлись в минувшем году НЛМК более чем в пять миллиардов рублей, были реализованы в рамках четырехстороннего соглашения предприятия с Минпророды, Росприроднадзора и администрацией Липецкой области по реализации проектов в рамках года экологии. Это позволило сократить выбросы пыли от комбината на 6%.





- Все установленное оборудование соответствует наилучшим мировым образцам, - рассказал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев. – За последние три года мы реализовали 11 крупных экологических проекта по снижению выбросов пыли. В том числе благодаря этому за последние два года превышений ПДК в воздухе Липецка экологи не фиксировали.

Всего за последние 15 лет НЛМК вложил в экологию производства 31 миллиард рублей. При росте производства на 64% удалось снизить удельные выбросы на 51%, полностью прекратить сброс промышленных стоков, уменьшить водопотребление на 78%, увеличить уровень переработки отходов с 81 до 97%.

- Мы не будем останавливаться на достигнутом, - заявил во время пресс-тура технический директор ПАО «НЛМК» Алексей Дагман. – Уже разрабатывается новая экологическая программа, в которую будут заложены миллиарды рублей. Одним из основных проектов в ближайшее время станет реконструкция газоотводящих трактов конверторного цеха №2.





Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка Группы НЛМК. Комбинат является ядром единой международной производственной цепочки Группы НЛМК с активами в России, ЕС и США. Объем производства стали на Липецкой площадке составляет около 18% всего производства стали в России и около 80% всей стальной продукции Группы НЛМК.