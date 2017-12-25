«Плохой зал» не помог «ЛГТУ-Липецку» или зачем было устраивать команде изнурительный марафон

"ЛГТУ-Липецк" провел три домашних матча - без рекламы, без счастья без достойного результата.

Мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк», идущий на последнем месте в высшей лиге, отважился за четыре дня сыграть три (!) матча.

Эта нагрузка является очень серьезной, непонятно, на что рассчитывало руководство клуба. Результат оказался вполне предсказуемым – одна ничья и два поражения.

Тройная серия, как тройной одеколон

В третьей игре с середняком турнира «Ядраном» из Казани липчане вообще с трудом волочили ноги и пропустили 10 (!) мячей в свои ворота. Даже соперники недоумевали по поводу того, что липчане устроили себе эту «корриду», которой можно найти только одно объяснение – существующей «для галочки» команде просто нужно обозначить сам факт проведения игр, а результат уже никого не интересует. Похоже, кризис в липецком мини-футболе носит уже системный характер.

В турнирную таблицу, особенно после трех минувших матчей, хоть не заглядывай. В высшей лиге еще не сыгран первый круг, а «ЛГТУ-Липецк» уже давно перевалил за десять поражений. В активе команды лишь одна победа, одна ничья и 12 (!) проигрышей. Разница забитых и пропущенных мячей тоже фантастическая: 39-95. Похоже, именно липчане станут первой командой высшей лиги, которая пропустит 100 мячей за сезон. Второй худший показатель в лиге имеет столичная «Красная гвардия», но у нее … на три десятка пропущенных мячей меньше.

Привет из Кот Д`Ивуара

Первое поражение в серии липчане потерпели от якутской «Зари» - 3:7, доведя серию поражений до восьми подряд.

После перерыва «студентам» удалось забить три гола, но результат игры это под сомнение не ставило: максимум, липчане ненадолго сократили разрыв до 2-х мячей. Голы у хозяев забивали Александр Болдырев, Антон Бадиков и Александр Иноземцев.

У гостей «дубль» на счету африканского легионера Сомплея Джилеру Янника Ансельмана из Кот Д`Ивуара, причем один из своих мячей он забил с 10-метрового пенальти.

Удар Бадикова пришелся кстати

Вторым соперником стал астраханский «Хазар» - команда, занимающая 4-е с конца место в турнирной таблице. Но и здесь «ЛГТУ-Липецк» не сумел выиграть – ничья 4:4. Приходится утешаться тем, что прервали серию поражений (чтобы затем начать новую?).

Судьба в этом матче к липчанам, казалось, благоволила. Павел Назаров открыл счет на 5-й минуте, а затем игрок гостей Виктор Гараев… поразил собственные ворота, и счет стал уже – 2:0 в пользу нашей команды.

Астраханец Александр Чураев отыграл один гол на 18-й минуте, а затем липчан подвело то, что команда слишком быстро израсходовала пять фолов, и за следующее нарушение в ее ворота был назначен дабл-пенальти (с 10 метров, прим.). Фердинанд Чхаидзе переиграл липецкеого вратаря Андрея Иванова, и счет стал – 2:2.

И все же липчанам удалось (в кои-то веки!) выиграть первый тайм: за несколько секунд до перерыва Антон Фарафонов после розыгрыша углового забил третий мяч в ворота гостей – 3:2.

Второй тайм прошел с огромным преимуществом «Хазара». Прошло всего шесть минут, как мяч побывал в наших воротах – автогол был записан на Александра Самохина. А на 38-й минуте игры Игорь Ковшиков забивал уже в наши пустые ворота – 4:3.

Гости могли развить преимущество, но липчанам повезло: за две минуты до конца игры Антон Бадиков мощно пробил по воротам, голкипер «хазара» сплоховал и не удержал мяч в руках – 4:4.

Гости раскритиковали липецкий зал и разгромили его хозяев

Перед игрой с казанским «Ядраном» гости дали интервью своей пресс-службе, в которых Липецку досталось по первое число. Тренер Ренат Камалетдинов недоумевал, как вообще можно играть такое количество матчей за несколько дней: «Я думаю, им будет тяжеловато так сыграть три матча. Но это их дело, конечно же».

Досталось и спортивному залу ЛГТУ. Камалетдинов: «У них очень нестандартный зал, много стыков, там будет тяжелее играть».

Нападающий «Ядрана» и лучший бомбардир конференции «Запад» высшей лиги Никита Хромых развил тему зала: «Зал там очень плохой. Тяжело будет показать свое мастерство, какие-то командные наработки, в основном будет проходить борьба с мячом, с залом. Но мы готовы ко всему. Будем играть на победу, на три очка».

Что ж, с трудностями гости справились, выиграли – 10:3.

И это при том, что липчане, пропустив первыми гол на 10-й минуте, сумели собраться: отличились Назаров на 16-й минуте и Бондарев на 22-й. На перерыв команды ушли при счете – 2:1 в нашу пользу. Но «Ядрану» хватило одного тайма, чтобы поставить все на свои места. Еще один гол у липчан забил Самохин.

У гостей же Айрат Мухтаров сделал «хет-трик», по два мяча забили Хромых, Михаил Сисев и Юрий Куприн, один гол на счету Павла Петрова.

В чем слабость, брат? И в чем надежда?

Практически любая команда, которая представляет наш регион на Всероссийских соревнованиях, позиционируется, как сборная Липецкой области и в ней собраны сильнейшие местные игроки (если они не выступают в клубах более высокого уровня). Все не так у «ЛГТУ-Липецка». Ведущие наши мастера малого мяча Артем Зайцев, Максим Истомин, Станислав Цыганков, Андрей Ведищев и другие предпочти уйти из команды – в другие клубы, иногда даже в любительские команды или вообще закончить с мини-футболом.

Да, остается еще неплохая вратарская бригада Сергея Шуклова (он из-за конфликта с руководством тоже долго не играл в «ЛГТУ-Липецке») и Андрея Иванова, прилично способны сыграть Павел Назаров, Александр Иноземцев, Антон Бадиков. Но это уже не сборная региона…

Вроде бы в Липецкой области намечается появление грязинской команды ЛКС, которая в будущем году может заявиться в высшую лигу. Хочется верить, что эти планы сбудутся и у нас, наконец, появится команда, в которой будут играть все сильнейшие. Тогда и слава регионального мини-футбола, даст Бог, вернется. Главное для ЛКС – правильно выстроить политику, в том числе кадровую по привлечение в клуб не только достойных игроков, но и персонал, и руководителей. Чтобы не наступать на грабли своих предшественников.