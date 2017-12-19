В Липецке проверяют таксистов

Сегодня в областном центре началось профилактическое мероприятие.

В течение трех дней с 19 по 21 декабря сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение водителями легковых такси требований Правил дорожного движения, наличие разрешительных документов, незаконно установленных опознавательных фонарей и цветографических схем.

Таксисты обязаны иметь путевые листы с отметками механика и медицинского работника о прохождении предрейсового осмотра, а также в наличии должно быть действующее разрешение на право перевозок пассажиров и багажа и его соответствие установленному образцу, а для перевозки маленьких пассажиров в автомобиле должны быть детские удерживающие устройства.

Кроме того, дорожные полицейские проверят водителей на наличие фактов несвоевременной оплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Нарушителям их придется оплатить уже в двойном размере.