Общество

сегодня, 15:34

В Липецке проверяют таксистов

8 1305
#ГИБДД
4
В Липецке проверяют таксистов

Сегодня в областном центре началось профилактическое мероприятие.

В течение трех дней с 19 по 21 декабря сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение водителями легковых такси требований Правил дорожного движения, наличие разрешительных документов, незаконно установленных опознавательных фонарей и цветографических схем.

Таксисты обязаны иметь путевые листы с отметками механика и медицинского работника о прохождении предрейсового осмотра, а также в наличии должно быть действующее разрешение на право перевозок пассажиров и багажа и его соответствие установленному образцу, а для перевозки маленьких пассажиров в автомобиле должны быть детские удерживающие устройства.

Кроме того, дорожные полицейские проверят водителей на наличие фактов несвоевременной оплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Нарушителям их придется оплатить уже в двойном размере.

8 1305
#ГИБДД
4

Комментарии (8)

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Калдырь

6 минут назад
Пока ГАИ проверяет таксистов, водители продолжают давить пешеходов. На трассе грязи —Липецк, в районе поворота на дамбу пешеход труп.
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не пророк ты , а " брмбила"

28 минут назад
пророк , .. а предрейсовый медосмотр ,обязательный при коммерческих пассажирских перевозках ты где проходил , у себя на кухне ?
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Samson

35 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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Для всех

сегодня, 18:06
При осуществлении коммерческой перевозки путевой лист должен быть
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В яблочко!)

сегодня, 17:36
пророк ,
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пророк

сегодня, 17:16
какой им путевой лист если машина в собственности..есть страховка и тех осмотр..а кого я везу не должно волновать никого
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Женя

сегодня, 17:04
Ро
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Житель

сегодня, 17:00
А как будут проверять Яндекс такси?
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