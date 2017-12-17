Липецкий нападающий «рвет и мечет» в Высшей хоккейной лиге (ФОТО)

Павел Копытин отличился в двух играх подряд.

Один из лучших воспитанников липецкого хоккея капитан пензенского «Дизеля» отличился во втором подряд матче ВХЛ.

Сначала в игре с «Ермаком» из Ангарска 30-летний нападающий открыл счет и затем помог своей команде добиться победы – 2:1.

Затем команда Пензы на родном льду принимала красноярский «Сокол», и лучшим игроком на площадке стал Копытин. Он вновь забросил первую шайбу в матче, после чего гости сравняли счет, и, в конце концов, судьба встречи решалась в серии буллитов. Вратарь «Дизеля» Олег Назаров отразил два броска из двух. У хозяев отличился Андрей Кузьмин, а победный буллит забросил… именно Копытин: после его точного броска продолжать серию уже не было смысла. Хозяева выиграли в серии и одержали победу в матче – 2:1.

Тем самым Павел Копытин испортил обедню самому липецкому тренерскому штабу в ВХЛ, ведь главным тренером «Сокола» является коренной липчанин Александр Титов, а в его штаб входят когда-то защищавшие честь нашего города в суперлиге Александр Никишов и бывший вратарь Андрей Болсуновский.



Александр Титов на тренерском мостике "Сокола"



Копытин в Пензе и капитан, и лидер, и обладатель «легендарного» 17-го номера. Шайбы в ворота «Ермака» и «Сокола» стали для него соответственно 5-й и 6-й в сезоне. Всего на его счету в 33-х матчах 15 (6+9) очков при показателе полезности «+4».



Копытин переживает "вторую молодость".



«Дизель», генеральным менеджером которого является еще один наш земляк Кирилл Двуреченский, приблизился к зоне плеф-офф. Пока команда идет на 23-м месте (33 матча, 43 очка), но до заветной 16-й строчки не так уж и далеко – всего 5 очков.

Павел Копытин выступал родном «Липецке», «Рязани», воронежском «Буране», ТХК (Тверь), «Сарыарке» (Караганда), пробовал свои силы в КХЛ в составе мытищинского «Атланта». Его «звездным часом» стал сезон 2012/13, в котором он с учетом игр плей-офф в 68 матчах за «Буран» набрал 62 (28+34) очка. Воронежцы тогда добились лучшего результата в истории – дошли до полуфинала Кубка Братины, где уступили будущему обладателю трофея «Торосу» (Нефтекамск, Башкортостан). Копытин же был признан лучшим нападающим Высшей лиги.

Фото ХК «Дизель» (Пенза)