Общество

20 минут назад

Выдающиеся спортсмены и их тренеры получат областные премии

2 188
#премия #награда
Выдающиеся спортсмены и их тренеры получат областные премии

Лучших спортсменов и тренеров года отметят денежным вознаграждением. Список кандидатов на присуждение областной премии за выдающиеся результаты в спорте высших достижений в 2017 году сегодня рассмотрел комитет облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Областные премии получат 6 спортсменов и 4 тренера. Размер вознаграждений – от 50 до 300 тысяч рублей в зависимости от результата спортсмена на соревнованиях и уровня мероприятия. Всего на поощрение выдающихся липецких спортсменов в бюджете предусмотрено больше 2 млн. рублей.

Депутаты на профильном комитете одобрили претендентов на получение премии в спорте высших достижений и рекомендуют утвердить их на очередной сессии регионального парламента 14 декабря, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

2 188
#премия #награда

Комментарии (3)

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выдающиеся результаты

27 секунд назад
в ЛИТРБОЛЕ, "секции" почти в каждом доме на первых этажах
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какие

4 минуты назад
у спорта в пипецке выдающиеся результаты в спорте высших достижений?
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Гарик

12 минут назад
КОгда этого прихвостня уберут, !!!!!!!!! из за таких руководителей в Липецке нет спорта, все на энтузиазме и за счет своих и спонсорских денег, а этот сидит свои шары гоняет , спортсмен главный!!!!!!!
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