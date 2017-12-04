Выдающиеся спортсмены и их тренеры получат областные премии

Лучших спортсменов и тренеров года отметят денежным вознаграждением. Список кандидатов на присуждение областной премии за выдающиеся результаты в спорте высших достижений в 2017 году сегодня рассмотрел комитет облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Областные премии получат 6 спортсменов и 4 тренера. Размер вознаграждений – от 50 до 300 тысяч рублей в зависимости от результата спортсмена на соревнованиях и уровня мероприятия. Всего на поощрение выдающихся липецких спортсменов в бюджете предусмотрено больше 2 млн. рублей.

Депутаты на профильном комитете одобрили претендентов на получение премии в спорте высших достижений и рекомендуют утвердить их на очередной сессии регионального парламента 14 декабря, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.